RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 23.09.2026. "CIJENE IZMAKLE KONTROLI" Predsjednik Milanović upozorio da su poskupljenja izmaknula kontroli - odgovorio mu ministar gospodarstva. OŠTRO PREMA SRBIJI Premijer Plenković u UN-u kritizirao Srbiju zbog počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću. Macron kritizirao Trumpa i lupao po govornici. POČELA SANACIJA U Gospiću počela sanacija otpada - postavlja se nepropusna folija na 20 tisuća kvadrata. PROPUSTI SUSTAVA Utvrđeni propusti u sustavu socijalnog rada u Slatini i Zadru. "SVAKI RAČUN SE RAČUNA" Proglašeni pobjednici nagradne igre Porezne uprave - slali račune pa osvojili tisuće eura. Igra se nastavlja. FESTIVAL KNJIGE U SPLITU Otvoren Mediteranski festival knjige u Splitu - što nudi i koje književne zvijezde stižu?Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska