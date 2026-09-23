RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 23.09.2026. EKSKLUZIVNO ŠEF HNS-a Najtraženija osoba u HNS-u prvi put govori o USKOK-ovim izvidima. Uoči prve utakmice s novim izbornikom Marijan Kustić gost RTL-a Danas. "CIJENE IZMAKLE KONTROLI" Predsjednik Milanović poručio: poskupljenja su izmaknula kontroli. Odgovorio mu ministar gospodarstva. POČELA SANACIJA U Gospiću počela sanacija otpada - postavlja se nepropusna folija na 20 tisuća kvadrata! Uživo o životu 50 metara od silosa. ŠTRAJK U HOLDINGU Od vozača tramvaja do grobara - Zagrebu za pet dana prijeti veliki štrajk! Grad objavio plaće u Holdingu, sindikati bijesni. MOUNJARO PREKO HZZO-a Poznati lijek koji mnogi koriste za mršavljenje prvi put na dopunskoj listi HZZO-a. BOMBE U UTROBI BRAČA M: Iz 200 metara duboke jame policija i HGSS uklonili bombe i granate iz 2. svjetskog rata. Među njima i 50 kilograma teška avio bomba.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska