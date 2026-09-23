RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 23.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 23.09.2026. Usporedili smo plaće vozača tramvaja i radnika Čistoće s plaćama profesora i medicinskih sestara. Nakon Direktovog otkrića da i hrvatski pacijenti kao nuspojavu prijavljuju probleme s vidom: kako ispravno koristiti lijekove za mršavljenje? Porfirije je veličao Ratka Mladića, a sada doznajemo i da se u Zagrebu družio s narkobosovima i članovima škalj-arskog klana. Harveyu Weinstinu 15 godina zatvora. Šibenik u top 5 EU destinacija, kaže Lonely Planet. Pikachu proveo 67 dana u svemiru. Je li vijest o povratku ljeta obična prevara i čijim prognozama vjerovati? Objašnjava Dorijan Ribarić. Euro mijenja izgled: na novčanicama će možda biti Beethoven i roda, ali sigurno neće ni Nikola Tesla ni sredozemna medvjedica.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska