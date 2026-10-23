RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 23.10.2026. Velika zapljena droge u Dalmaciji. Hrvatski pomorac nestao nakon napada dronom na tanker u Crnom moru. Splitska policija objavila fotografije još četvorice muškaraca za kojima traga zbog huliganstva. Od utorka bi moglo doći do promjene cijena goriva. Točno u ponoć u Srbiji je počela izborna šutnja uoči prijevremenih parlamentarnih izbora. S ilegalnog odlagališta u Gospiću odvoze se posljednje vreće neopasnog otpada. U snažnom potresu koji je pogodio Tibet poginulo je 16 osoba.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska