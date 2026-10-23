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Stanje nacije ,

Sezona 26 Epizoda 15

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.

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31:48
Stanje nacije - Sezona 26 - 15. epizoda

23.10.2026.

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.
28:02
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 16.10.2026.

Stanje nacije 16.10.2026.

Stanje nacije nikad nije bilo gore pa ćemo večeras pokušati utjecati pozitivno: biti ćemo uključivi, pitomi, koncilijantni, kulturni i tolerantni. Baš onako kako nas primjerice uči saborska zastupnica HDZ-a gđa Majda Burić.
36:34
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 09.10.2026.

Stanje nacije 09.10.2026.

Evo nas u 121. epizodi Stanja nacije u kojoj vas čekaju čudotvorna iscjeljenja, crkvena propovijed, javljanje iz Ozne, Miroslav Kutle i spaljena Srbija. Nadrealno i bremenito čudima , kakva stvarnost već i jest.
29:26
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 02.10.2026.

Stanje nacije 02.10.2026.

Dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.
34:57
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 25.09.2026.

Stanje nacije 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.
29:57
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 18.09.2026.

Stanje nacije 18.09.2026.

'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.

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Stanje nacije 2026 16.10.2026.
S26/E15
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