RTL Direkt 18.11.2026.

Teme dana 18.11.2026. 70 tisuća ljudi odalo počast žrtvi Vukovara. Slike se vraćaju i nakon 35 godina: kaže heroina iz vukovarske bolnice koja je hodala na čelu kolone. Kolike su tamo plaće? Kako žive mladi? Zanimala nas je stvarnost Vukovara ostalih 364 dana u godini. Tko smo to mi, Hrvati? Što čini naš identitet? I što nas, unatoč podjelama, povezuje? Putopisac Davor Rostuhar radi Portret Hrvata, koji premijerno predstavlja u Direktu. Traži se ukidanje vezivanja pacijenata. Uvjetni zatvor za udarac nogom u glavu. Je li Jeff Bezos odabrao novog Bonda. Poskupila struja, grijanje na drva i odvoz smeća: kako su troškovi stanovanja skočili za 11 posto. Jeste li ovih dana razdražljivi i svadljivi? Je li moguće da je za sve kriva južina? I što o našim vjerovanjima misle Amerikanci.

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