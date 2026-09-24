RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 24.09.2026. Veliki požar izbio je tijekom noći u reciklažnom centru Metis u Kukuljanovu blizu Rijeke. Idejno rješenje za novi stadion Maksimir predstavljeno je u Društvu arhitekata Zagreb. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Iako najavljena za 10 sati, sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata - ipak nije održana. U noćašnjim ruskim napadima na Kijev dvije su osobe poginule, a osam ih je ozlijeđeno. Australija pokreće reviziju nakon što je agent OpenAI-ja hakirao vladinu internetsku stranicu. Američki savezni sudac naredio je predsjedniku Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući. Ponovno iz Hrvatske. Osobni asistenti traže veće plaće i uključivanje u reformu sustava osobne asistencije. Nakon prvog slobodnog treninga uoči Velike nagrade Azerbajdžana najbrži je bio Mercedesov George Russell.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska