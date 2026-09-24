RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 24.09.2026. SUĐENJE UBOJICI Kristijan Aleksić priznao krivnju za ubojstvo maturanta u Drnišu, ali nije izrazio žaljenje. Prijeti mu 40 godina zatvora. NOVI DINAMOV STADION Ovako će izgledati novi Dinamov stadion za 35 tisuća gledatelja. Odabrano rješenje talijanske tvrtke. POŽAR ONEČISTIO ZRAK Gorio glomazni otpad u Kukuljanovu, građani dobili upozorenje SRUUK-a. Škole u Bakru i Kostreni zbog lošeg zraka prekinule nastavu. IZMIČE LI AI KONTROLI? Australija istražuje kako je umjetna inteligencija hakirala Vladu. O AI-ju razgovaraju Trump i Shi, šefovi AI giganata pred UN-om poslali upozorenje. Russel najbrži, Antonelli stao zbog kvara na prvom treningu uoči velike nagrade Azerbajdžana.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska