RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 24.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 24.09.2026. NOVI DINAMOV STADION Ovako će izgledati novi Dinamov stadion za 35 tisuća gledatelja. Odabrano rješenje talijanske tvrtke. Gost uživo: Zvonimir Boban. SUTRA PRESUDA Kristijan Aleksić priznao krivnju za ubojstvo maturanta u Drnišu. Planirao sam, rekao je, ubiti bilo koga tko dođe u dostavu. NOVE CIJENE GORIVA Nakon rekordne cijene dizela, idući tjedan pojeftinjenje. Tank goriva trebao bi biti povoljniji najmanje 4 eura. GRAD ŽELI NAPUSTITI ŽUPANIJU Križevci žele iz Koprivničko-križevačke u zagrebačku županiju. Politički spin ili stvarna namjera? TRAŽI SE STIPIĆ Preko Facebooka traži muža koji se preziva Stipić. Razlog birokratski apsurd, samohrana majka o objavi koja je odjeknula govori za RTL Danas. VATRENI S NOVIM IZBORNIKOM Uoči utakmice s Češkom gost RTL Sporta prvi pomoćnik Slavena Bilića – Nikola Jurčević.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska