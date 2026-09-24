RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 24.09.2026.

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Teme dana 24.09.2026. Je li gotovo s jeftinim letovima? Zbog skupog goriva propadaju aviokompanije, otkazuju se letovi i najavljuju poskupljenja karata do 20%. Svi imaju mišljenje o novom Dinamovom stadionu. Razgovarali smo sa Zagrepčanima i Splićanima, u goste nam stiže arhitekt Otto Barić čije rješenje nije pobijedilo. Vučić pred UNom kaže: Hrvatska je ponosna na svoju nacističku prošlost. Gošća: Mirjana Rakić. Križevci se žele odcijepiti od županije. Christian Bale kao Batman spašava udomljenu djecu. Kylie Jenner i Timothee Chalamet na Hvaru. Norvežani, Amerikanci ili Nijemci? Kojim aplikacijama za vremensku prognozu vjerovati?Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska