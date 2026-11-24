RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 24.11.2026. Na Županijskom sudu u Varaždinu, u nastavku suđenja trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu, svjedočio je RTL-ov novinar Andrija Jarak, autor dokumentarnog serijala „Dosje Jarak: Rođeni ubojica“, i to na poziv Mlađanove obrane. "U kontaktu sam s ministricom zdravstva, sastanak će biti održan uskoro", poručio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Sabor raspravlja o proračunu za iduću godinu. Planirani prihodi su 37 cijelih 3 milijarde eura, a rashodi 41 i pol milijarde. S maskama na licu ispred zgrade Hrvatskog Sabora prosvjedovalo je 60-ak bivših radnika Salonita zbog neisplaćenih naknada za izloženost azbestu. A kako povezati nove industrijske politike, odgovoriti na potrebe hrvatskih proizvođača te modernizirati proizvodnju? Novi žestoki napad Rusije na ukrajinski grad Zaporižje. Američka i azijska tržišta dionicama snažno su porasla nakon što je američka tehnološka tvrtka Nvidia vratila Jensena Huanga na mjesto predsjednika i izvršnog direktora. Prenapučenost škole, nastava u tri smjene, nedostatak učionica i stručnih djelatnika problemi su na koje su upozorili roditelji učenika Osnovne škole Dragutina Domjanića u Zagrebu. A na glavni zagrebački trg stiglo je božićno drvce visoko čak 16 metara. Ispred Nike Kovača jedan je od najvećih izazova otkako je prošle godine preuzeo Borusiu Dortmund. U petom kolu Lige prvaka odmjerit će snage protiv Arsenala. Pravi nogometni potop na Svjetskom prvenstvu do 17 godina. Španjolska je u Kataru deklasirala Fidži s nevjerojatnih 15:0.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska