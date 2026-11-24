RTL Danas 02.11.2026.

Teme dana 02.11.2026. OPROŠTAJ OD LEGENDE Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku. POLJUD ZA MIŠU Sutra ispraćaj i s Poljuda. Počast odaju i glazbenici. Uživo iz Splita - gost Jole. KOMEMORACIJA ZA BARU Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare. SJEĆANJE NA NESTALE Vjernici obilježavaju Dušni dan. Donosimo potresna svjedočanstva obitelji nestalih koje ni ove godine nemaju gdje zapaliti svijeću najmilijima. ZAKON O RADU Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće. PODSTANARI OSTAVILI NERED Noćna mora vlasnika stana iz Jastrebarskog. Podstanari mu nisu plaćali ni najam ni režije, a iza sebe ostavili rasulo. Talijan Kimi Antoneli ispisao povijest u Meksiku. Postao najmlađi prvak Formule 1. PUT PREMA EURU Okupila se rukometna reprezentacija pred utakmicu s Litvom u Splitu. Pojavilo se novo ime na Sigurdsonovu popisu.

Dostupno još 7 dana