RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 25.09.2026. Hladnokrvni ubojica maturanta u Drnišu Kristijan Aleksić osuđen je na najveću moguću kaznu od 40 godina zatvora. Nove nagodbe u aferi Sport i Glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, krivnju je priznalo još sedmero optuženih. Uhićen je poznati hrvatski poduzetnik Tomo Horvatinčić i to nakon što je INDEX objavio fotografiju kako vozi automobil ulicama grada Zagreba. U Vukovaru je obilježena 35-ta obljetnica bitke za Vukovar i osnivanja 204-te vukovarske brigade Hrvatske vojske. SDP je Hrvatskom saboru predao potpise 54 zastupnika za opoziv premijera i Vlade. Odlučeno je! Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Udruga Glas poduzetnika najavila je prosvjed zbog Vladinih mjera koje smatraju štetnima. Navode da su sidrene cijene kap koja je prelila čašu. Nižu se mahom negativne reakcije u javnosti na odabrano idejno rješenje za novi Dinamov stadion u Maksimiru. Zvona katedrale Notre-Dame odjekivala su Parizom u čast prvog službenog papina posjeta Francuskoj u gotovo 20 godina. Donald i Melania Trump priredili su svečanu večeru u Bijeloj kući za kineskog predsjednika i njegovu suprugu. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima bi trebala stići u Prag, gdje sutra kreće u operaciju - Liga nacija. Max Verstappen bio je najbrži na posljednjem treningu uoči Velike nagrade Azerbajdžana koju pratite na RTL-u.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska