RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 25.09.2026. 40 GODINA ZATVORA Kristijanu Aleksiću maksimalnih 40 godina zatvora za podmuklo ubojstvo maturanta u Drnišu. NOVE NAGODBE Uz Josipu Pleslić, u aferi Sport i Glazba krivnju je priznalo još sedmero optuženih. ZAGREB PRED ŠTRAJKOM Djelatnici zagrebačkog javnog prijevoza i holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Gradonačelnik poručuje: nećemo popustiti. NEGATIVNE REAKCIJE Pljušte reakcije na novi izgled Dinamova stadiona - što kažu građani? FORMULA 1 NA RTL-u Kvalifikacije za sutrašnju Veliku nagradu Azerbajdžana. Na treningu najbrži Max Verstappen.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska