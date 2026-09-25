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Stanje nacije ,

Sezona 26 Epizoda 11

Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.

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  • Sezona 26

  • Sezona 5

  • Sezona 4

  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1