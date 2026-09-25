Stanje nacije ,
Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.Prikaži više
Sezona 26Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Država: Hrvatska
Sezona 5Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 4Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 3Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 2Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 1Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska