RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 25.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 25.09.2026. MAKSIMALNA KAZNA Kristijanu Aleksiću maksimalnih 40 godina zatvora za ubojstvo maturanta u Drnišu. PRITISAK ŠTRAJKOM ZA PLAĆE Zagreb pred velikim štrajkom. Od ponedjeljka staju autobusi, tramvaji, odvoz smeća. Tomašević ne popušta ZET-u i Holdingu, uživo sa sindikatima. STADION PODJELA Građani pokrenuli peticiju protiv novog Maksimira, iz Ocjenjivačkog suda poruka - nema šanse za promjene. PROSVJED ZBOG VLADINIH MJERA Bunt poduzetnika zbog nameta i sidrenih cijena. Prosvjed početkom listopada. UHIĆEN HORVATINČIĆ Uhićen Horvatinčić - Uhvaćen za volanom unatoč zabrani. PRVI TEST ZA BILIĆA Viroza među Vatrenima, upitni Modrić i Baturina. BIlić o premijeri i otvaranju Lige nacija.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska