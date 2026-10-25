RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 25.10.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 25.10.2026. DAN ODLUKE ZA SRBIJU Srbija odlučuje - na ulice Beograda poslana vozila za razbijanje prosvjeda Uživo iz Beograda Ana Mlinarić: . Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost. EUROPA NA ULICAMA Prosvjedi eskalirali u više europskih gradova, neredi u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić. (NE)SLOMLJIVA KOALICIJA U RTL Dosjeu analiziramo dvije i pol godine Vlade HDZ-a i DP-a. Gdje je koalicija danas? ORAŠAR OBORIO REKORD 4200 online ulaznica za Orašara nestalo za 70 sekundi, od utorka maraton čekanja za preostale. Od 20 sati samo na RTL-u - uživo iz Teksasa. Dobiva li Formula 1 najmlađeg svjetskog prvaka u povijesti.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska