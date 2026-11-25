RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 25.11.2026. Poništen je natječaj kojim je Dijana Zadravec postavljena na čelo Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Saborski Odbor za zdravstvo okupio se kako bi se pokušali dobiti svi odgovori na pitanja o tragediji u bolnici Sv. Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Crvene cipele, ali bez onih koje bi ih nosile. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Hrvatska probacijska služba obilježila je 15 godina rada, tijekom kojih je ostvarila 80 postotnu uspješnost i provela više od šest milijuna sati rada za opće dobro. Povodom Svjetskog tjedna fibrilacije atrija, kardiolozi su danas u Zagrebu upozorili na važnost ranog otkrivanja najčešće srčane aritmije. U Srbiji je uhićen vlasnik i glavni urednik televizije Informer Dragan Vučićević - jedan od najglasnijih medijskih podržavatelja Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ruska je vojska i noćas izvela masovne napade na Ukrajinu. Prvi put u povijesti, astronaut iz Pakistana poletio je u svemir kineskom letjelicom. Iza nas je prva večer 5. kola Lige prvaka. Arsenal i Borussia Dortumund odigrali su 1:1 na Emiratesu, a Nijemce je oduševio Niko Kovač. Ivan Perišić zatresao je mrežu Real Madrida, ali PSV na kraju nije imao razloga za slavlje.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska