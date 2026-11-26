RTL Danas u 16:30 ,
Dostupno još 29 dana
Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
2026Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska
26:07
RTL Danas 24.11.2026.
Teme dana 24.11.2026. JARAK NA SUĐENJU MLAĐANU Na suđenju Srđanu Mlađanu svjedočio Andrija Jarak. NAPOKON SE SASTAJU Mjesec dana od tragedije u Jankomiru gradonačelnik Tomašević najavljuje sastanak s ministricom Hrstić zbog tragične smrti Periša. BURNO U SABORU Oporba u Saboru prozvala premijera zbog bivših ministara koji su otišli zbog afera. On im uzvratio, Most nazvao štetočinama. PROBLEMI SA ŠKOLOM Prenapučenost, nastava u tri smjene, nedostatak učionica. Roditelji se pobunili zbog škole u zagrebačkim Gajnicama. BOŽIĆ PRED VRATIMA Na Trg bana Jelačića stiglo božićno drvce od 16 metara. Kiti se u Europa, božićni ugođaj i u Bijeloj Kući. VELIKI IZAZOV Pred Nikom Kovačem jedan je od najvećih izazova otkako je preuzeo Borussiu Dortmund. Odmjerit će snage protiv Arsenala.
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27:34
RTL Danas 23.11.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 27 dana
11:25
RTL Danas 22.11.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 26 dana
14:10
RTL Danas 21.11.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 26 dana
26:22
RTL Danas 20.11.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 24 dana
26:15
RTL Danas 19.11.2026.
Teme dana 19.11.2026. Što je dogovoreno na povijesnom summitu američkog, kineskog i ruskog predjednika. Trump i Xi stali iza Putina! Stižu promjene u psihijatrijsku bolnicu nakon smrti Kristiana Periša - inspekcija utvrdila propuste - hitno se uvode 4 mjere. Učenici i studenti pridružuju se europskom valu prosvjeda. Za sutra najavili bojkot nastave. Uživo iz Pariza odakle je krenula pobuna za bolje obrazovanje. Upozorenje stručnjaka - otpornost na antibiotike mogla bi uzrokovati milijune smrtnih slučajeva. Kako spriječiti novu opasnost? Svjetskom prvaku Hrgoviću Vlada dodijelila nagradu od 41 tisuću eura.
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28:55
RTL Danas 18.11.2026.
Teme dana 18.11.2026. Hrvatska uz Vukovar. Više od sto tisuća ljudi u Koloni sjećanja. Uživo iz Grada Heroja! Tuga i bol u Škabrnji. Obitelji žrtava i dalje čekaju pravdu! Teška nesreća kod Slunja - troje poginulih. Putovali u Škabrnju odati počast žrtvama. Xi, Trump i Putin u Kini na povijesnom summitu - američki predsjednik dočekan kao nitko prije. Splićani peticijom protiv koncerta Dine Merlina od 300 tisuća eura! Umjesto spektakla, žele medicinsku opremu za bolnicu!
Dostupno još 22 dana
26:05
RTL Danas 17.11.2026.
Teme dana 17.11.2026. ODLUKA O ISTRAŽNOM ZATVORU Liječnica dvije sestre i tehničar s lisicama na ispitivanju. 35. OBLJETNICA STRADANJA Od Mimohoda do upaljenih svijeća. Hrvatska se prisjeća žrtava Vukovara. PRVI DAN BAZNIH CIJENA Danas obavezne bazne cijene. Gledamo reakcije. SANACIJA OTPADA Počinje uklanjanje tona ilegalnog otpada u Poznanovcu. Ima li opasnosti za građane? CELIBAT OSTAJE Krunica mu završila u oku pa se Papa našalio, ali potom poslao jasnu poruku. Oženjeni Svećnici nisu opcija. NOVA ERA BONDA Kultna rečenica dobila novog vlasnika. Robert Pattinson u novoj ulozi Jamesa Bonda.
Dostupno još 21 dana
28:26
RTL Danas 16.11.2026.
Teme dana 16.11.2026. Uhićeno još četvero djelatnika bolnice sa snimke iz bolnice u Jankomiru zbog smrti Kristiana Josipa Periša! Prvi put se obratila privremena ravnateljica klinike. Od ponoći se vozimo jeftinije, benzin jeftiniji 5 centi, dizel 3 centa. Papa Lav letio helikopterom peruanske vojske, "Papacoptero" ga prevezao na misu u Andama Zbog naočala uzdrman južnokoresjki obrazovni sustav. S umjetnom inteligencijom u staklima varali na ispitima. Medvjed napao muškarca koji je šetao psa u Sloveniji i teško ga ozlijedio! Hrvatska svladala Češku na Opus Areni. Bilić sa stožerom nakon pobjede odao počast braniteljima Vukovara.
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16:01
RTL Danas 15.11.2026.
Teme dana 15.11.2026. Maskirani napadači upali su u svlačionicu nogometnog kluba Novakovec kod Varaždina. Cijena goriva pada drugi tjedan zaredom. Idući tjedan održat će se povijesni sastanak trojice predsjednika Rusije, SAD-a i Kine! Od Zagreba do Vukovara – 300 kilometara u znak sjećanja, poštovanja i pijeteta. Bez onog najosnovnijeg - vode, po nekoliko puta mjesečno ostaje dio Zagrepčana u naselju Dubrava.
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11:37
RTL Danas 14.11.2026.
Teme dana 14.11.2026. Na zagrebačkom Cvjetnom trgu održano je mirno okupljanje u spomen na Kristiana Josipa Periša. Slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u Jankomiru komentirao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Ličko senjski župan Petry fizički je napadnut u jednom ugostiteljskom objektu u Gospiću. Vlada je usvojila proračun za iduću godinu. Više od devet tisuća letova u SAD-u kasnilo je ili je otkazano. Na put dug 297 km, od Zagreba do Vukovara, krenuo je 21 sudionik.
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20:16
RTL Danas 13.11.2026.
Teme dana 13.11.2026. PRIJETNJE I OSTAVKE Tehničari iz Jankomira iznenada iz Remetinca prebačeni u druge kaznionice. I Upravno vijeće podnijelo ostavku zbog slučaja Periš. POPLAVE U GORSKOM KOTARU Izlilo se jezero kod FužIna - kiša poplavila kuće i sklonište za pse. OD UTORKA JEFTINIJE GORIVO Gorivo ponovno pojeftinjuje - imamo nove cijene. GLOBALNI KOLAPS MICROSOFTA Veliki problemi za korisnike Microsofta diljem svijeta. Kasne mailovi, na udaru građani, tvrtke i institucije. ADVENT U ZAGREBU Zagreb se priprema za šest tjedana zimske čarolije - na Adventu dvije nove lokacije i operni spektakl.
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24:05
RTL Danas 12.11.2026.
Teme dana 12.11.2026. OSTAVKA RAVNATELJICE Ravnateljica psihijatrije u Jankomiru podnijela neopozivu ostavku zbog smrti Kristiana Periša. Hoće li biti novih uhićenja? TRAGEDIJA U SPLITU Trogodišnje dijete poginulo u padu s visine u središtu Splita. Policija istražuje sve okolnosti. URUŠILA SE ZGRADA Urušavanje zgrade u Brooklynu. Raste broj mrtvih, ali i spašenih iz ruševina, Među njima i trudnica. OPASNOSTI DIJABETESA Preventivnom vožnjom u tramvaju, liječnici upozorili na skrivene simptome dijabetesa. Više od 100 tisuća ljudi u Hrvatskoj ne zna da ga imaju. LAŽIMA DO ANTIBIOTIKA Svaki treći Amerikanac laže o simptomima kako bi od liječnika dobio antibiotike.
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28:10
11.11.2026.
Teme dana 11.11.2026. TKO ĆE ODGOVARATI? Gradonačelnik Tomašević zaziva proširenje istrage u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša, Hrstić proziva upravu bolnice, čeka se nalaz inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva. ZATVARANJE ULJARA Osam dalmatinskih uljara prestaje s radom! Razlog zvuči suludo, uživo nakon izvanredne konferencije za medije. UOČI DANA SJEĆANJA Javljamo se iz Vukovara s detaljima obilježavanja 35.-og Dana sjećanja. OPROŠTAJ OD LEGENDE Emotivna komemoracija za jedinstvenog Matu Mišu Kovača. Od njega se oprostili prijatelji, kolege i članovi Vlade. ROČNICI U AKCIJI U blatu i vodi civilni ročnici vježbali traganje i spašavanje kod Karlovca.
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29:51
RTL Danas 10.11.2026.
Teme dana 10.11.2026. SMRT U BOLNICI Inspekcija u psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru, otkaz dobio još jedan tehničar. PREPUCAVANJE OKO AFERA Saborski aktualac o aferama, premijer se svađao s oporbom oko slučajeva Periš i Zadravec. STRAVA NA AUTOCESTI 12 poginulih i 50 ozlijeđenih u velikom lančanom sudaru na autocesti u Bugarskoj. Dio putnika zarobljen u automobilima. POSLASTICA ZA KNJIGOLJUPCE Knjige, popusti, poznati pisci i više od 200 sati programa. Otvoren najveći sajam knjiga u ovom dijelu Europe Interliber. HARRY I MARKLE U EU PARLAMENTU Princ Harry sa suprugom Meghan u Europskom parlamentu tražili bolju zaštitu djece na društvenim mrežama. PROMJENA U MAKSIMIRU Jerko Leko predstavlja se na Maksimiru gdje preuzima klupu Dinama - imamo njegove prve reakcije.
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26:54
RTL Danas 09.11.2026.
Teme dana 09.11.2026. POBUNA NAKON UHIĆENJA Prosvjed pred zagrebačkom psihijatrijskom bolnicom sveti Ivan nakon uhićenja četvorice medicinskih tehničara. DORH ih sumnjiči za ubojstvo sportaša. JEFTINIJE GORIVO Od sutra osjetno pojeftinjenje svih vrsta goriva - pitamo i vas: Planirate li točenje goriva u skladu s tjednim promjenama cijene? KOBNI PRELJUB Skandal u vodećem tehnološkom divu - direktor envidije priznao aferu s Kineskinjom koju tajne službe smatraju špijunkom. SVJETSKI DAN POSVOJENJA Od početka godine posvojeno 107-ERO djece - posvojiteljske obitelji obilježavaju svoj dan. KNJIGA ŽALOSTI ZA MIŠU U šibenskom HNK otvorena knjiga žalosti - građani se porukama i sjećanjima opraštaju od Miše Kovača. LEKO IPAK OSTAJE Dinamo pobijedio Varaždin, Jerko Leko položio ispit i ostaje trener Dinama.
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29:04
RTL Danas 06.11.2026.
Teme dana 06.11.2026. NOVI OTKAZ U BOLNICI Ne smiruje se kriza u bolnici Sestre milosrdnice - još jedan radiolog dao otkaz zbog povratka Dijane Zadravec! PAPA KRENUO NA PUT Sveti Otac krenuo na apostolski pohod Južnoj Americi! Iz Vatikana tvrde da se potpuno oporavio od operacije! ŠOK U DARUVARU Gasi se tvornica za preradu ribe u Daruvaru - bez posla ostaje 130 radnika! NAJAVILI POSKUPLJENJA Udruga Glas poduzetnika ponovno protiv baznih cijena. 50 posto njihovih članova najavilo poskupljenja zbog toga! PRISEGNULI ROČNICI -ITT Svečano prisegnuo četvrti naraštaj ročnika! Na temeljnoj vojnoj obuci više od tisuću mladića i djevojaka! JERKO LEKO OSTAJE Jerko Leko trijumfirao s Dinamom protiv Sunderlanda! RTL doznaje, ako Modri pobijede u Varaždinu, Leko ostaje.
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27:14
RTL Danas 05.11.2026.
Teme dana 05.11.2026. PRIJETNJE BOMBAMA Nove dojave o bombama prizemljile zrakoplove u Francuskoj, Bugarskoj i Belgiji. OGROMAN INTERES Nikad veći interes za električne automobile. Poticaji planuli. STROŽE KAZNE Zbog uhođenja na internetu i slanja golih fotografija moglo bi se u zatvor? Što donose izmjene Kaznenog zakona? MAĐARSKA OTVORILA ARHIVE Mađarska otvorila komunistički Arhiv s više od 60 tisuća imena doušnika tajne službe. RONALDOV OPROŠTAJ Cristiano Ronaldo objavio kraj reprezentativne karijere. TARANTULE U ČARAPI Policija zaplijenila 3 tisuće tarantula, skrivenih u čarapama. Krijumčari ih pokušali prošvercati u Njemačku.
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20:13
RTL Danas 04.11.2026.
Teme dana 04.11.2026. DEMOKRATI PORAZILI TRUMPA Trumpov debakl na međuizborima: demokrati preuzeli oba doma Kongresa, pale republikanske utvrde, povijest pišu žene i manjine. NOVA AMERIKA Hoće li nova politička karta Amerike promijeniti odnos prema Europi, Ukrajini i Bliskom istoku? SVE SKUPLJI ŽIVOT Pritisak na građane sve veći - inflacija ubRzava tri mjeseca zaredom - najviše rastu cijene energije. KILOGRAMI BEZ KONTROLE Hrvatska pri vrhu Europske unije po pretilosti. Liječnici upozoravaju: pacijenti prOblem i dalje ne doživljavaju kao bolest. RUKOMET NA RTL-u Uživo iz Splita - rukometaši protiv Litve otvaraju kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. BIONIČKI ORAO Grčko-njemački tim izveo nevjerojatan zahvat - spasili ženku orla ugradnjom robotske noge!
Dostupno još 8 dana
38:21
RTL Danas 02.11.2026.
Teme dana 02.11.2026. AKCIJA USKOK-a Zbog sumnji u korupciju, USKOK u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana. ZBOGOM, MIŠO! Oproštaj od Miše Kovača u njegovu rodnom gradu! Uživo iz Šibenika. Deseci tisuća ljudi sutra će ga ispratiti s Poljuda. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. KOMEMORACIJA ZA BARU Emocije i suze u Lisinskom. Glazbena scena oprostila se od legende rocka Gorana Bare. BOLJE DEMOGRAFSKE VIJESTI Nakon dvije godine pada, broj poroda u Hrvatskoj ponovno raste! Lani rođeno 33 tisuće djece, 352-dvoje više nego godinu prije. Povijest Formule 1 ispisana u Meksiku! Kimi Antonelli novi je svjetski prvak i najmlađi prvak u povijesti ovog sporta.
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13:59
RTL Danas 01.11.2026.
Teme dana 01.11.2026. Blagdan je Svih svetaca Katoličke crkve, koji se, budući da je državni blagdan, tradicionalno koristi i za posjet grobljima uoči sutrašnjeg Dušnog dana. Hrvatska se oprašta od velikana hrvatske glazbe, Mate Miše Kovača koji nas je jučer napustio u 86-oj godini. U Novom Sadu se obilježava druga godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek obnovljenom željezničkom kolodvoru. Frankfurt je i dalje pod policijskom opsadom. Nakon prosvjeda mladih, ulice su se pretvorile u poprište nereda, a na meti su se našle i trgovine. Dramatične scene stižu iz Švicarske, gdje su nasilni prosvjedi završili sukobima s policijom, paljenjem barikada i uništavanjem imovine. Bugarska danas bira predsjednika. Papa Lav 14-ti na svetkovinu Svih svetih predvodio je tradicionalni Angelus s vjernicima okupljenima na Trgu svetog Petra. A sa svoje dužnosti trenera zagrebačkog Dinama danas odlazi Mario Kovačević. Tri godine čekao je Ferarijev Lewis Hamilton prvu startnu poziciju s koje kreće večeras na Velikoj nagradi Meksika uz izravan prijenos na RTL-u.
Dostupno još 5 dana
12:50
RTL Danas 31.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 4 dana
27:13
RTL Danas 30.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 3 dana
23:05
RTL Danas 29.10.2026.
Teme dana 29.10.2026. U Španjolskoj trodnevna žalost. Broj poginulih u sudaru brzih vlakova porastao na 69. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće. Evo kako izgleda područje oko silosa nakon prve faze sanacije zakopanog dijela otpada u Gospiću. Minimalac raste na 1130 eura bruto! Vlada usvojila povećanje od 80 eura. Što na to kažu poslodavci? Mate Rimac ostao bez skupocjenog Bugattija. Kradljivac prešao dvije granice i uhvaćen tek 200 kilometara dalje. Minijaturni robot izazvao nesreću i pobjegao! U autobusu koji ga je pokupio ozlijeđeno 9 putnika. Iza ovog plesa na Bahamima krije se tužna priča! Kralj Charles nudi iskupljenje za ulogu britanske krune u trgovini robljem. Mateo Kovačić zabio sjajan gol nakon godinu i pol - sat vremena poslije obranjen mu jedanasterac, ali City ide dalje.
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27:54
RTL Danas 28.10.2026.
Teme dana 28.10.2026. U Španjolskoj sudar brzih vlakova s 550 putnika! Više od 60 poginulih u okolici Toleda! Što je uzrok velike željezničke nesreće? Maloljetnik u Beogradu izveo teroristički napad ispred izraelskog veleposlanstva! Sigurnosna prijetnja podignuta na najvišu razinu. Izrael nema jasnog pobjednika parlamentarnih izbora, pada li Netanjahu i tko će okupiti većinu za novu izraelsku vladu? Umjesto dvadeset, samo pet ribolovnih dana! Zbog sve manje količine srdele, ribarima u Istri Ministarstvo izdalo nove mjere. Čak trećina radnika odbila bi promaknuće! Novo istraživanje pokazuje: mnogima su slobodno vrijeme i mir važniji od veće plaće. Arsenal ispao od četvrtoligaša! Fleetwood Town izborio povijesni plasman u četvrtfinale Lige kupa.
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25:11
RTL Danas 27.10.2026.
Teme dana 27.10.2026. Optužnica protiv liječnice: ženi zbog pogrešne dijagnoze u Zagrebu odstranjen želudac. U Krašiću opljačkan Stepinčev spomen-dom. Šteta više tisuća eura! Slavlje zbog smjene vlasti u Srbiji i upadi u provladine medije. Izraelci uz rekordnu izlaznost odlučuju hoće li Netanyahu ostati na vlasti. Građani noćili pred HNKom u Zagrebu - u redovima satima zbog karata za Orašara. Svjetskog doprvaka na ručama Iliju KOvtuna Osijek dočekao uz tamburice i bakljadu.
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