RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 26.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 26.09.2026. et života Izgubljeno je u rijeci Kupi na granici sa Slovenijom. Tomo Horvatinčić očekuje odluku suca istrage Županijskog suda u Zagrebu o određivanju jednomjesečnog istražnog zatvora, što je zatražilo Državno odvjetništvo. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije se Odazvao pozivu sindikata ZETA i Holdinga na pregovore o plaćama. Prosvjedovalo se ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun s porukom "Idi ća". Više od stotinu mještana Tisnoga na otoku Murteru prosvjedovalo protiv sumještanina zbog ugrožavanja okoliša odlaganjem građevinskog otpada i fekalnih voda. Gotovo milijun vjernika Okupilo se u središtu Pariza, gdje papa Lav 14. predvodi misu, što je vrhunac njegova drugog dana posjeta Francuskoj. U Vukovaru je održana tradicionalna utrka stubama na Vukovarskom vodotornju – Vukovarskih 198. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Azerbajdžana. Zagreb je danas ponovno središte borilačkih sportova - treće izdanje turnira FNC Vikings donosi nam niz zanimljivih MMA obračuna.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska