RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 26.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 26.09.2026. UTOPILI SE MIGRANTI Petero migranata utopilo se u Kupi. Za RTL Danas govori policajac koji je spašavao petero drugih. VOŽNJA POD ZABRANOM Horvatinčiću kućni pritvor uz elektronički nadzor. Sjeo za volan iako to nije smio do 2028.? PROSVJEDI PROTIV OTPADA Stotine Istrana prosvjedovale zbog Centra za otpad Kaštijun. Glas protiv otpada podignuli i mještani Tisnog. PAPA U FRANCUSKOJ Papa u Parizu na misi s oko 800 tisuća vjernika. Mladima poručio - vi ste crkva današnjice. RTL SCENA RTL-ova Scena ove subote ugostila Tonija Cetinskog, Roka Blaževića i Senidu. I to nije sve. Senzacionalni Russel u fotofinišu ispred Verstappena u dramatičnoj završnici velike nagrade Azerbajdžana. Trofejni bolid Formule 1 oduševio u Zagrebu.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska