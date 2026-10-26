RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 26.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 26.10.2026. Srbija je na izborima izabrala promjene. Nakon 14 godina vladavine, Aleksandar Vučić priznao je izborni poraz, a studentska lista pobjedu slavila do dugo u noć. Četiri desetljeća nakon polaganja prvog kamena temeljca za bolnicu u zagrebačkom naselju Blato, svečano je položen novi. U Muzeju grada Splita svečano je obilježena 82-ga obljetnica oslobođenja Splita od fašizma. Plavi telefon slavi 35. rođendan. Mercedesov Kimi Antonelii bio je najbrži na Velikoj Nagradi SAD-a, ali nije uspio osigurati naslov prvaka.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska