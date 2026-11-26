RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 26.11.2026. Bivša državna tajnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, te bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac priznale su krivnju u aferi Vjetroelektrane. Nova uhićenja u akciji protiv organizirane međunarodne kriminalne skupine za koju se sumnja da je oprala najmanje 120 milijuna eura. Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću kojem je poručio kako arbitraža o pitanju granice za Hrvatsku - nije opcija. Europski parlament izglasao rezoluciju o 35.-toj obljetnici pada i razaranja Vukovara u kojoj se odaje počast poginulima u gradu heroju. Crni petak ove bi godine mogao srušiti rekorde potrošnje. Hrvatska je bogatija za još jedan park prirode. Zbog mogućeg kršenja privatnosti građana, Meta bi mogla ostati bez prava na prodaju svojih pametnih naočala u Nizozemskoj. Namjerni udar NASA-ine svemirske letjelice DART, prije četiri godine, znatno je promijenio oblik i kretanje malog asteroida Dimorfosa. Petar Sučić postigao je pogodak u drugoj Uzastopnoj utakmici za milanski Inter. Europska večer je pred hrvatskim klubovima. Ovog vikenda čeka nas pretposljednja utrka sezone Formule 1.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska