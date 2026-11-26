RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 26.11.2026. Bivša državna tajnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, te bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac priznale su krivnju u aferi Vjetroelektrane. Nova uhićenja u akciji protiv organizirane međunarodne kriminalne skupine za koju se sumnja da je oprala najmanje 120 milijuna eura. Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću kojem je poručio kako arbitraža o pitanju granice za Hrvatsku - nije opcija. Europski parlament izglasao rezoluciju o 35.-toj obljetnici pada i razaranja Vukovara u kojoj se odaje počast poginulima u gradu heroju. Crni petak ove bi godine mogao srušiti rekorde potrošnje. Hrvatska je bogatija za još jedan park prirode. Zbog mogućeg kršenja privatnosti građana, Meta bi mogla ostati bez prava na prodaju svojih pametnih naočala u Nizozemskoj. Namjerni udar NASA-ine svemirske letjelice DART, prije četiri godine, znatno je promijenio oblik i kretanje malog asteroida Dimorfosa. Petar Sučić postigao je pogodak u drugoj Uzastopnoj utakmici za milanski Inter. Europska večer je pred hrvatskim klubovima. Ovog vikenda čeka nas pretposljednja utrka sezone Formule 1.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
2026Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska