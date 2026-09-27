RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 27.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK U ZAGREBU Zagreb od sutra bez javnog prijevoza i odvoza smeća - Kako preživjeti štrajk ZET-a i Holdinga? PAPA U LOURDESU Lav 14-ti u jednom od najpoznatijih svetišta na svijetu - u Lurdu se sastao i sa žrtvama seksualnog nasilja. RTL DOSJE - MOĆ DUBOKIH IZVORA Uoči otvorenja RTL Danas u prvim geotermalnim toplicama u Hrvatskoj - koliko koristimo energiju budućnosti? REPUBLIKA UŽUPIS Vodimo vas u državu koja ima predsjednika, zastavu i Ustav, može se ući bez dokumenata, ali zbog ove sirene možda i nikad više iz nje izići. SPEKTAKL U ZAGREBU Tisuće zaljubljenika u brzinu uživalo u jurilicama od Nevere do bolida Formule 1. PRVA BILIĆEVA POBJEDA Vatreni započeli Bilićevu eru pobjedom protiv Češke - analiziramo promjene i što može bolje.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska