RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 27.10.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 27.10.2026. Optužnica protiv liječnice: ženi zbog pogrešne dijagnoze u Zagrebu odstranjen želudac. U Krašiću opljačkan Stepinčev spomen-dom. Šteta više tisuća eura! Slavlje zbog smjene vlasti u Srbiji i upadi u provladine medije. Izraelci uz rekordnu izlaznost odlučuju hoće li Netanyahu ostati na vlasti. Građani noćili pred HNKom u Zagrebu - u redovima satima zbog karata za Orašara. Svjetskog doprvaka na ručama Iliju KOvtuna Osijek dočekao uz tamburice i bakljadu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska