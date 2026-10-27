RTL Direkt - Sezona 26 - 171. epizoda

RTL Direkt 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. Kako su cijene benzina, stanovanja i režija pojele rast plaća. Koja je realno samo 36 eura veća nego lani. Je li Trump okrenuo leđa Ukrajini i postao Putinov saveznik? Gost: Tonči Tadić. Desnica preuveličava razmjere nereda. Kaže za Direkt novinarka koja je bila na prosvjedima u Parizu. U rengenu: obilna i kiša i poplave u Splitu. Kako je izgledao čovjek prije 350 tisuća godina. Astronaut vrijedan milijun dolara na zagrebačkom aerodromu. Što na trajektu Jadrolinije radi ovca konopom zavezana za paletu. MOLIM? CIjeli svijet priča o glumici Hillary Swenk, koja je s 52. godine trudna. Broj Hrvatica koje su rodile nakon 40te u 20 godina je skočio za 100 posto. Upoznajte superjunakinju iz Pule: kako je biologinja Karin spasila život 200 glavatih želvi.

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