RTL Danas 05.11.2026.

Teme dana 05.11.2026. Nakon teškog poraza republikanaca na među-izborima u SAD-u - oglasio se i američki predsjednik. Dojave o bombama značajno su poremetile zračni promet diljem Europe i uznemirile putnike. Novi masovni prosvjedi i štrajkovi u Francuskoj. Uz manje sukobe učenika i policije ispred srednjih škola. 37 godina nakon pada komunizma Mađarska je javnosti otvorila tajne dosjee iz tog razdoblja. Ni u jednom uzorku vode iz vodovoda na području Ličko- senjske županije te otoka Paga i Raba nisu utvrđeni PEFAS spojevi u mjerljivim koncentracijama. Pregovori Vlade i sindikata državnih službi o plaćama i dalje nisu gotovi. Velika navala na poticaje za električne automobile - gotovo 18 tisuća građana ih traži. Zbog tako velikog interesa, Fond je u podne morao privremeno zaustaviti prijave. HZZO je u sustavu e-Građani pokrenuo novu uslugu „Moja zdravstvena zaštita“ koja građanima donosi potpunu transparentnost troškova liječenja. Sutra je točno 30 godina kako je Hrvatska postala članica Vijeća Europe i potpisala Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Znanstvenici su prvi put u laboratoriju uzgojili minijaturnu ljudsku očnu leću iz matičnih stanica. Više od tri tisuće skrivenih tarantula, policija je zaplijenila u Peruu. Bili su skriveni u čarapama. Cristiano Ronaldo objavio je kraj reprezentativne karijere. Nakon 23 godine u portugalskom dresu. Nogometaši Coma u gostima su deklasirali Lens s visokih 9:1 u četvrtom kolu lige prvaka. Novi svjetski prvak Formule 1 Kimi Antonelli odlučio je i sljedeće sezone voziti s brojem 12, umjesto s jedan - koji mu pripada kao aktualnom prvaku.

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