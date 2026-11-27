RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 27.11.2026. Jutros je u pucnjavi u zagrebačkoj Dubravi ozlijeđen muškarac. Stižu dobre vijesti za vozače. Od utorka bi cijene goriva opet mogle pasti. Čelnici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti oko novog višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Predsjednik Zoran Milanović u Sjevernoj Makedoniji sudjeluje na sastanku čelnika država sudionica Procesa Brdo-Brijuni. Dva dana prije izbora - Španjolska je na političkom raskrižju - skretanje udesno ili će ostati lijevo. Peti tjedan zaredom roditelji njegovatelji prosvjeduju ispred Ministarstva rada. Hrvatski vatrogasci dobili su pojačanje - 9 novih vozila za šumske požare. Dokle sežu mogućnosti umjetne inteligencije i treba li neka područja ljudskog stvaralaštva ipak čuvati od takvih intervencija? Nogometaši Hajduka poraženi su u 4. kolu Konferencijske lige. U ranijem terminu, istim je rezultatom poražen i Dinamo. Bivši njemački prvak Bayer iz Leverkuzena .Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska