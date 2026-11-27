RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 27.11.2026. NAPAD U DUBRAVI Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi - opet ustrijeljen poduzetnik otprije poznat policiji. STRANAČKO KADROVIRANJE Kako je ministar Anušić opravdao zašto je za savjetnicu zaposlio mladu HDZ-ovku. Zagrebački Možemo! na čelo Vijeća za prevenciju korupcije postavio optuženika u korupcijskoj aferi hipodrom. NEMA DOGOVORA Članice Europske unije nije razjedinjene oko višegodišnjeg proračuna - nakon svađe neke naprasno napustile samit u Bruxellesu. KLIZIŠTE NA ČRNOMERCU Klizište na zapadu Zagreba prijeti urušavanju pravoslavne crkve i stambene zgrade izgrađene na njihovoj parceli. ZAŠTITA SVINJOKOLJE Svinjokolja postaje nematerijalno kulturno dobro - zahtjev najavio ministar poljoprivrede. POČINJE ADVENT Počinje blještavilo adventa - gradovi pale božićne lampice - uživo iz Splita.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
2026Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska