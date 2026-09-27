RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 27.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 27.09.2026. Zagreb se sutra budi u prometnom i komunalnom kaosu. Ako, se nešto ne promijeni u idućim satima, u 3 i 30 počinje najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Šestero ljudi ozlijeđeno je sinoć na stadionu Kantrida kada je nakon prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina nakon aktivacije, sumnja se, topovskog udara na tribinama. Prvi puta od kada je predstavljen i izazvao val kritika - o novom Maksimiru oglasili su se Dinamovi navijači. Pet muškaraca uhićeno je zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini britanske zračne baze RAF Fairford. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Europu da blokira mirno rješenje ukrajinske krize tijekom obraćanja Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Papa Lav 14-ti nastavio je svoj posjet Francuskoj u jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta Lurdu. Red Bull Showrun je završen, a Ulica grada Vukovara danas je na nekoliko sati postala pozornica kakvu Zagreb još nije vidio. Ako ste ju propustili - Nikolina Matošević donosi atmosferu. U Zagrebu se održava Festival mentalnog zdravlja djece i mladih pod nazivom NUTRA. U Osijeku utrka "Znak zdravlja", s ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se svakodnevno susreću gluhe i nagluhe osobe. Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Češku u prvom kolu Lige nacija. Novi/stari izbornik Slaven Bilić.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska