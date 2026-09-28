RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 28.09.2026. Rano ujutro, u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju pa je tako 89 tramvaja ostalo u spremištu na Remizi. Zagrebačkim ulicama prijepodne su vozila tek dva tramvaja, kojima se pridružio jedan autobus. Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Od ponoći stižu nove cijene goriva. Ne stišavaju se reakcije na odabrani projekt novog maksimirskog stadiona. Nakon što su navijači poručili da NE mogu podržati odabrani projekt talijanskih arhitekata jer nije u skladu s njihovim zahtjevima za zatvorenim stadionom i spojenim tribinama - oglasio se i predsjednik Dinama. Održana je 21. Sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu uoči koje je dodijeljeno 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura. Aleksandar Vučić više nije predsjednik Srbije. Dao je ostavku sinoć pred kamerama. Grčka nogometna reprezentacija šokirala je Njemačku u Augsburgu u susretu Lige nacija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska