RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagrebački javni prijevoz i odvoz otpada stali. Većina radnika gradskih službi u štrajku, osim dva tramvaja i jednog autobusa. "NEODGOVORNO I BEZ PRESEDANA" Promet gradom bez kolapsa. Sindikati ne odustaju, gradonačelnik Tomašević ih proziva. Što će reći sud? NOVE CIJENE Vlada odlučila: Dizel pojeftinjuje 6, benzin skuplji 2 centa. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Sada se nada premijerskoj fotelji. PONIŠTAVA SE NATJEČAJ? Plenković nezadovoljan projektom novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska