RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Većina radnika gradskih službi u štrajku. Vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. SUTRA ODLUKA SUDA Sindikati ne odustaju od štrajka, Tomašević za RTL Danas: koliko dugo grad ovo može izdržati. O zakonitosti štrajka sutra odlučuje sud. IPAK NOVI NATJEČAJ? Plenković prvi put o projektu novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Želi opet u fotelju premijera. "ZLATNI" BRUCOŠI Prvi dan ponovno u klupama - pomama za programima na Sveučilištu za treću dob. FURIJA PRED VRATIMA Kako Hrvatska može ugroziti Španjolsku – za RTL Sport analizira bivši reprezentativac Mate Bilić.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska