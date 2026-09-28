RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 28.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 28.09.2026. 300% taksi vožnji i 117% bajs vožnji više. Kako je prošao dan kada u Zagrebu nisu vozili tramvaji. Što Zagreb čeka sutra? U goste nam stiže predsjednik sindikata ZET-a. Od bojsa do premijera: svi kritiziraju novi Dinamov stadion. Hoće li natječaj biti poništen? Polovina mladih misli da je homoseksualnost bolest a svaki treći se osjeća nelagodno u blizini gej osobe. Zašto raste homofobija među mladima? Dizel pojeftinjuje, ništa od trostrukog iskazivanja cijena. Vučić više nije srpski predsjednik. Kome smeta što Slaven Bilić nije držao ruku na srcu za vrijeme himne? Izbornik se zbog gafa koji to nije ispričao.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska