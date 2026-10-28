RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.10.2026.

RTL Danas 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. Hajduku je stigla drastična kazna UEFA-e. Zbog bakljade navijača koji su prekinuli utakmicu s Ajaxom. Kazna Hajduku i ponašanje Torcide bili su tema i u Saboru. Nakon što je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova iz kvote Domovinskog pokreta stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Split i okolicu, a obilna kiša izazvala je poplave i prometni kolaps. Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 kod Brinja. Skupocjeni Lamborghini izletio je s kolnika i zabio se u zaštitnu ogradu. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s područja Kutine zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Ranije nego inače stigla je nova sezona gripe. Zaprimljena je 201 prijava oboljelih, od čega čak 79 slučajeva prošlog tjedna. Predizborna kampanja u Srbiji približava se vrhuncu kako se približavaju napeti izvanredni parlamentarni izbori zakazani za nedjelju. U Crnoj Gori je u tijeku summit Berlinskog procesa, koji okuplja sve čelnike zapadnobalkanske šestorke i europske partnere. U novom ruskom raketnom napadu na Kijev tijekom noći ozlijeđeno je šest osoba, a oštećena je i prometna infrastruktura. Najmanje troje ljudi poginulo je u velikim poplavama na jugu Francuske. Dobre vijesti stižu iz Vatikana. Papa Lav 14. neće trebati daljnju terapiju nakon operacije raka pluća. U KBC-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj je napravljena nova vrsta pretrage jetre. Velika večer Hrvata u Ligi prvaka! Hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je u prvoj postavi Coma te je odigrao sjajnu utakmicu do 64. minuti u velikoj pobjedi nad Manchester Unitedom. A u rukometnoj Ligi prvaka - senzacija Zagreba! Moćni PSŽ pao je u zagrebačkoj Areni. Pred nama je uzbudljivi trkaći vikend, Formula 1 vraća se u Teksas - vozi se Velika Nagrada SAD-a, jedna od najiščekivanijih u kalendaru.

Dostupno još 24 dana