RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 301. epizoda

RTL Danas 03.10.2026.

Teme dana 03.10.2026. IZBORI U BiH Tko će vladati Bosnom i Hercegovinom? Izbori u znaku etničkih napetosti i tehnoloških noviteta na biralištima. Uživo iz BIH. SOA ZAKAZALA!? Gdje su završila izvješća SOE o opasnom otpadu još prije 4 godine? Kod premijera i predsjednika nisu, a ni kod ministra Božinovića, koji govori za RTL DANAS. ANUŠIĆ PROZIVA VUČIĆA Anušić nastavlja prozivati Vučića. Znamo gdje je bio i što je radio 95.-te. POLITIČKA SUBOTA Političari iskoristili sunčanu subotu. Dijelili krumpire, hvalili se uspjesima, ali i trpjeli kritike građana. POPLAVE I PROSVJEDI Neviđena bujica u Španjolskoj! Poginula žena, u samo dva sata palo 140 litara kiše. Masovni prosvjedi zbog stambene krize. RTL SCENA U 20 SATI U RTL Sceni ekskluzivni razgovor sa Šortijem - planira li povratak na pozornicu. Glazbenica Lana Škrgatić otvorila nam vrata svog doma - u 46. godini čeka prvo dijete. Prvi pole position za Maxa Verstappena uoči Velike nagrade Bahreina.

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