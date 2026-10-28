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RTL Danas u 19:00 ,

Sezona 26 Epizoda 301

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.

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  • Sezona 26

  • Teme dana

1:06:14
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 301. epizoda

28.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.
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1:07:12
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 27.10.2026.

RTL Danas 27.10.2026.

Teme dana 27.10.2026. GREŠKOM OSTALA BEZ ŽELUCA Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica. NIŠTA IM NIJE SVETO Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića. POVIJESNI IZBORI Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina. U Srbiji na upade građana u provladine medije Vučić zaprijetio samoorganiziranjem! LUDI ZA KULTUROM Cijelu noć u Zagrebu čekali ulaznice za Orašara, sve razgrabljene. Uoči otvorenja, vodimo vas u obnovljeni Muzej Mimara - uživo ministrica kulture! ZLATNA LOPTA Dodjela Zlatne lopte u znaku Harryja Kanea i nesvakidašnjeg skandala.
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1:07:04
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 26.10.2026.

RTL Danas 26.10.2026.

Teme dana 26.10.2026. PAD ALEKSANDRA VUČIĆA Studentski pokret srušio političku dominaciju Aleksandra Vučića! Na ulicama počinje novo slavlje: Tko će biti novi premijer - uživo Ana Mlinarić! SRBIJA NAKON VUČIĆA Čestitke studentskom pokretu iz Europe. Oglasila se Rusija, ali i Plenković! NOVI POČETAK BOLNICE U BLATU 40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu. BLAGDANSKA RAČUNICA Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete. Gradovi za doček Nove godine. Dogovoreni nastupi zvijezda. Gdje će tko? Doček za svjetskog doprvaka - Ilija Kovtun u Hrvatsku donio svjetsko srebro na ručama.
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47:26
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 25.10.2026.

RTL Danas 25.10.2026.

Teme dana 25.10.2026. DAN ODLUKE ZA SRBIJU Srbija odlučuje - na ulice Beograda poslana vozila za razbijanje prosvjeda Uživo iz Beograda Ana Mlinarić: Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost. EUROPA NA ULICAMA Prosvjedi eskalirali u više europskih gradova, neredi u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić. (NE)SLOMLJIVA KOALICIJA U RTL Dosjeu analiziramo dvije i pol godine Vlade HDZ-a i DP-a. Gdje je koalicija danas? ORAŠAR OBORIO REKORD 4200 online ulaznica za Orašara nestalo za 70 sekundi, od utorka maraton čekanja za preostale. Od 20 sati samo na RTL-u - uživo iz Teksasa. Dobiva li Formula 1 najmlađeg svjetskog prvaka u povijesti.
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53:13
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 24.10.2026.

RTL Danas 24.10.2026.

Teme dana 24.10.2026. NOVI PROSVJEDI Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić. Sukobi s policijom i u Španjolskoj, Belgiji, Italiji i Albaniji. NEIZVJESNI IZBORI Pred Srbijom neizvjesni izbori. Dan uoči uživo iz Beograda. TRAGEDIJA NA AUTOCESTI Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji. U SLUŽBI SIGURNOSTI Spašavanje iz stijene i na moru. Splitski GSS pokazao svoju moć za 70. obljetnicu. Vojnici, policajci i vatrogasci na testu snage i izdržljivosti u Zagrebu. Tko je u najboljoj formi? ANTONELLI NA PRAGU NASLOVA Leclerc najbrži na drugom treningu, Antonelli drugi - može li mladi Talijan već u Americi osigurati naslov?
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1:05:50
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 23.10.2026.

RTL Danas 23.10.2026.

Teme dana 23.10.2026. NESTAO HRVAT U CRNOM MORU Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8. dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone. IZBORI ODLUKE U SRBIJI U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu. O neizvjesnim izborima uživo Ana Mlinarić. SANACIJA OTPADA U GOSPIĆU Sanirano tek jedan i pol posto otpada u Gospiću. Mogući novi prosvjedi građana. SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO Rasprodane sve ulaznice za utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Münchenu i Kölnu. Šansa za još koju - 1. prosinca. HRVATSKO VINO BUDUĆNOSTI Koje će hrvatske sorte opstati u budućnosti - odgovore smo potražili u prvom slavonskom laboratoriju za kvalitetu vina. HAJDUK SLAVI, DINAMO PO PRITISKOM Hajduk nastavlja europsku bajku - srušio i Tun! Dinamu poraz, Kovačeviću i dalje podrška.
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1:08:16
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 22.10.2026.

RTL Danas 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. UEFA KAZNILA HAJDUK Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igru na praznom Poljudu, zbog bakljade i neprohodnih tribina moraju platiti 96 tisuća eura. EKSKLUZIVNO Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava. NOVA ČLANICA EU-a? Crna Gora na korak do članstva u Europskoj uniji, ostaje još 6 otvorenih pitanja s Hrvatskom, među njima i ratna odšteta. AKCIJA POLICIJE Droga vrijedna 30 tisuća eura - improvizirani laboratorij za uzgoj i arsenal streljiva. Policija razotkrila 47-godišnjaka iz Kutine. NASELJA ZA UMIROVLJENIKE Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare. VELIKA VEČER HRVATA U EUROPI Hajduk traži nastavak uspješnog niza u Švicarskoj, Dinamo na Maksimiru u lovu na proljeće u Europi.
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1:05:33
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 21.10.2026.

RTL Danas 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. NAPETO U SRBIJI Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju. OPOZIV PAO - ZAHTJEVI RASTU Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir. Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura. U KOKPITU RAFALEA Kraj velike hrvatsko-francuske vojne obuke za Rafale u Hrvatskoj. NEZADOVOLJNI LIJEČNICI Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama. BIOGRAD BOAT SHOW Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu. BARCA PALA, EUROPA ZOVE! PSG nanio prvi poraz Barceloni. Dinamo i Hajduk sutra nastavljaju svoj europski put. Uživo iz Maksimira.
Dostupno još 23 dana
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1:05:03
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 20.10.2026.

RTL Danas 20.10.2026.

Teme dana 20.10.2026. TRZAVICE U KOALICIJI Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik DP-a obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer? EUROPA POD PRITISKOM PROSVJEDA Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika. Imaju li prosvjedi u Europi zajednički nazivnik - gost Miro Kovač. PAO REVOLUT Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran. BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima? TUŽNA SUDBINA BESKUĆNIKA Beskućnik s ugla Jurišićeve i dobri duh Zagreba još uvijek bez pokopa, jer ga nema tko platiti. RONALDO KAŽNJEN Smiješna kazna portugalskog saveza Cristianu Ronaldu: Mora platiti 255 eura.
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1:05:51
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas 19.10.2026.

Teme dana 19.10.2026. RASTE BROJ OSUMNJIČENIH Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik! Ministar Habijan za RTL Danas. OBRAČUN S PROSVJEDNICIMA Francuska Uvodi zabrane okupljanja, policija priznala da je bila nemoćna. Macron najavio obračun s nasilnicima. Prosvjedi u Italiji završili pljačkama. PLENKOVIĆEVIH 10 GODINA NA VLASTI Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj. NOVI ZAHTJEVI VLADI Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama. JAPAN PIŠE POVIJEST Krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
Dostupno još 21 dana
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1:03:58
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 18.10.2026.

RTL Danas 18.10.2026.

Teme dana 18.10.2026. TJERALICA ZA HULIGANIMA Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20. RTL DOSJE Je li događaj iz Splita obično navijačko divljanje ili politička radikalizacija dijela društva? Za RTL DOSJE govori sociolog Krešimir Krolo. NEZADOVOLJSTVO PRERASLO U KAOS Prosvjedi se šire Europom. Nezadovoljstvo životnim standardnom! Stotine uhićenih u Parizu. 40 tisuća Hrvata u Francuskoj dobilo posebnu poruku Ministarstva. PAPA PRED HODOČASNICIMA Papa Lav 14.-ti s prozora Apostolske palače predvodio Angelus! Snažnim i jasnim glasom zahvalio na molitvama. SIDRENE CIJENE SADA SU BAZNE Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen? KESTENIJADA U PRIGORJU Miris jeseni. Kestenijada u Zelini. Uz slasne zalogaje, natjecanje za najmlađe i sajam domaćih proizvoda. HRGOVIĆ IZAZVAO PROTIVNIKA Hrvatski svjetski prvak pratio meč jedinog čovjeka koji ga je porazio, ušao u ring i tražio revanš.
Dostupno još 20 dana
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52:36
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 17.10.2026.

RTL Danas 17.10.2026.

Teme dana 17.10.2026. TKO JE ODGOVORAN? Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova. Gošća RTL-a Danas - glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca. PROSVJEDI U HRVATSKOJ U Koprivnici novi prosvjed protiv megafarme Pilića. Mještani Pisarovine na nogama zbog smrada s njiva. PROSVJEDI U EUROPI Prosvjedi studenata u talijanskim gradovima protiv premijerke Meloni...Francuzi ustali protiv lošeg školstva i troškova života... PAPA NAPUSTIO BOLNICU Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji. STAN PUN MAČAKA U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri. FESTIVAL SVJETLA Dubrovnik zasjao u tisućama boja. Od Pila preko Straduna i Kneževa dvora, do Gundulićeve poljane i Peskarije. HAJDUKOVE MLADE NADE Hajdukovi bili tići Šimun Hrgović i Marin Šotiček oduševili protiv Ajaxa. Je li vrijeme za poziv Slavena Bilića? RTL SCENA Samo za RTL scenu govori majka triju kćeri i jedna od nekad najuspješnijih hrvatskih manekenki Ljupka Gojić Mikić.
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1:07:36
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas 16.10.2026.

Teme dana 16.10.2026. UHIĆENJA U SPLITU Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage. Za RTL Danas govori predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Pavasović Visković. OSUDE SRAMOTNOG PONAŠANJA Od HNS-a do državnog vrha - stižu osude sramotnog ponašanja dijela navijača u Splitu! Uživo gradonačelnik Šuta. PRVE FOTOGRAFIJE Vatikan objavio prve fotografije pape Lava nakon operacije tumora pluća. Misu slavio u bolnici, telefonski razgovarao s Putinom. PRŠUT ZA GUINESSA 300 rezača istovremeno rezalo pršut - u Tinjanu srušen Guinnessov rekord. ŽENA ZAPOVJEDNICA DVD-a Fužine ispisale povijest: prvi put, nakon 150 godina, žena odabrana za zapovjednicu Dobrovoljnog vatrogasnog društva. NOGOMETNA VEČER ZA PAMĆENJE Na Poljudu pao nizozemski Ajax, Dinamo pobijedio belgijski Anderleht. Bijelima prijeti velika kazna UEFE.
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1:04:53
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. 15 GODINA ZA UBOJSTVO Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere. NAPETO OKO STADIONA Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide. Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama. VUČIĆ PO STAROM Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije. VELIKO PRIZNANJE RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti. ESEJ SPORA I Matica hrvatska protiv novog eseja iz Hrvatskog jezika. Hoće li se povući iz mature?
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1:04:52
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 14.10.2026.

RTL Danas 14.10.2026.

Teme dana 14.10.2026. ROMOBILI U REGISTRU Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura. Gost ministar Božinović. LAV XIV. IMA RAK PLUĆA Papa se oporavlja od operacije raka pluća - što je adenokarcinom i kako se liječi u Hrvatskoj? UTAKMICA VISOKOG RIZIKA Dan uoči utakmice Ajax - Hajduk - uhićeno više od 30 navijača, dio bio naoružan noževima. Policija traži pomoć građana. SUĐENJE ZA SJEVERNI TOK U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka. Ukrajinac Uhićen u Hrvatskoj zatražio azil. HRVATI POMIČU GRANICE ZNANOSTI Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju. ZBOGOM, BARE! Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
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1:06:17
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 13.10.2026.

RTL Danas 13.10.2026.

Teme dana 13.10.2026. PODIGNUT RAFALE Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale. TOMAŠEVIĆ DIŽE POREZ Tomašević diže porez na nekretnine 60 posto - na zakonski maksimum. Tko će plaćati veći porez, a tko je oslobođen? BURNO U SABORU Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu. Uživo iz Sabora gdje traje rasprava o prijedlogu oporbe o premijerovu opozivu. NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje. PAPA NA OPERACIJI Papa Lav 14.-ti primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak. OD AJAXA DO AJAXA Uoči spektakla Hajduk – Ajax prisjetili smo se najvećeg uspjeha Hajduka – protiv istog kluba. Razgovarali smo s akterima iz 90-ih.
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1:05:51
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. ZDRAVSTVENA OPASNOST Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali. SVE TEŽE DO STANA Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina. ALARM IZ ZATVORA Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva? PAPA SUTRA NA OPERACIJI Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje. KAZNE ZA NOVAKE Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura. SOPIĆ ZA RTL SPORT Željko Sopić nakon trijumfa u Litvi - igrače više ne vodim na pumpu.
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1:11:00
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 11.10.2026.

RTL Danas 11.10.2026.

Teme dana 11.10.2026. Papa Lav tijekom Angelusa otkrio da mora na operaciju. Liječnici otkrili čvor na plućima. Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti? RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu? Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina? Gost: Robert Barić. Bili smo na zagrebačkom maratonu s tisućama trkača. U Baranji otkrili tajnu priprave omiljenih langoša, a u Zadru - kako jedriti i u odrasloj dobi. Druga pobjeda zaredom Maxa Verstappena, Antoneli treći u Singapuru - nastavlja se utrka za prvaka.
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55:18
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 10.10.2026.

RTL Danas 10.10.2026.

Teme dana 10.10.2026. VLAK SLETIO U PROVALIJU Teretni vlak kod Rijeke iskočio iz tračnica, 11 vagona sletjelo u provaliju! Strojovođa javio: otkazale su kočnice. PROSVJEDI U Zagrebu prosvjedovali obrtnici, mali poduzetnici i iznajmljivači. Građani Našica na prosvjedu protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari. EKSKLUZIVNO Uživo nakon dramatičnog derbija u Splitu. Imamo i ekskluzivno istraživanje - što građani misle o obnovi Poljuda, a što kažu o idejnom rješenju za Maksimir? STIGLA VODA U VRGORAC Zbog velike suše ostali bez pitke vode. U pomoć građanima Vrgorca s cisternama stigla vojska. KLUB JEDNAKIH MOGUĆNOSTI Najveće tekvando natjecanje za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju. Stigli iz 6 zemalja i pokazali da je ovo sport baš za sve. RTL SCENA U RTL Sceni - o 40 godina grupe Magazin tijekom kojih se izmijenilo 6 pjevačica! Doznajte i kako je Hrvatica u Hollywoodu izgradila zavidnu karijeru.
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1:06:50
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas 09.10.2026.

Teme dana 09.10.2026. NOVA UHIĆENJA Afere s otpadom se šire – pet uhićenih u četiri grada, među njima zagrebački zlatar i član uprave Pripuzove tvrtke! Uživo smo u Gospiću i ispred USKOK-a. ZBOGOM, BARE! Preminuo Goran Bare, legendarni hrvatski roker i frontmen Majki UBOJICA STUDENTICE Bivši policajac Marko Smažil priznao odgovornost za ubojstvo studentice Mihaele Berak ali tvrdi: nisam je imao namjeru ubiti. "DOSTA JE NAMETA!" Poduzetnici i iznajmljivači spremaju prosvjed zbog sidrenih cijena. Ministar Šušnjar kaže ne vidi razlog za nezadovoljstvo. NOBEL ZA MIR Trump ostao praznih ruku - Nobelovu nagradu za mir dobila južnoafrička sutkinja. Max Verstappen najbrži u Singapuru, sutra na sprint utrci starta ispred Russela i Leclerca
Dostupno još 11 dana
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1:04:59
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 08.10.2026.

RTL Danas 08.10.2026.

Teme dana 08.10.2026. PROTIVI SE IZRUČENJU Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke želi ostati u Hrvatskoj. ISTRAŽITELJI U AKCIJI Na meti USKOKA i policije zloglasna "Čepinska skupina" ali i općina i bivši Vatreni. Uživo o detaljima istrage. REKORDNE AKCIJE Restorani, frizerski saloni, kafići - Porezna ovog ljeta zatvorila gotovo 450 objekata; 900 posto više nego lani. Na meti inspektora i gradilišta - doznajmo najčešće propuste. NOVI SUSTAV NAPLATE Umjesto naplatnih kućica uskoro portali za naplatu cestarine. Provjerili smo u kojoj je fazi projekt i kako će se plaćati autoput? DOBRA STRANA DANA Zagrebački vatrogasci brzom intervencijom spasili psa! Gušila ga uzica nakon što ga je povukao lift.
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1:06:09
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 07.10.2026.

RTL Danas 07.10.2026.

Teme dana 07.10.2026. OBRAT OKO CJEPIVA Obrat oko povučenog BCG cjepiva. Bugarski proizvođač optužuje HALMED i hrvatske liječnike. Imamo reakciju ministrice Hrstić. GRAĐANI NEGODUJU Zagrepčani zatvaraju prozore - nesnosan miris širi se od istoka do centra grada. Mjerne postaje bilježe povišene čestice u zraku. Grad ne zna uzrok. MEDITERANSKI SUMMIT U Splitu održan Mediteranski summit. Glavne teme migracija, energetika, ali i proširenje Unije! Uz razgovore - okrepa uz dalmatinske specijalitete. OPOZIV AUTOMOBILA Njemački i češki automobilski div u problemima! Zbog jednog vijka pokrenuli opoziv nekoliko milijuna vozila. LOGOPEDI NA MUKAMA Logopedi pred ministarstvom. Visina stropa, širina vrata i veličina čekaonice mogli bi zatvoriti više od 40 posto privatnih praksi. Upitna terapija za sedam tisuća djece. PUTINOV ROĐENDAN Rusi žestoko napali Ukrajinu na rođendan Vladimira Putina - Zelenski mu poslao ironičnu poruku. OPORAVAK VATRENIH Vatreni osvjetlali obraz nakon Engleske. Bilićevi izabranici na Poljudu poveli protiv Španjolske pa izgubili s igračem manje. Brojne reakcije na sudačke odluke.
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1:05:06
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 06.10.2026.

RTL Danas 06.10.2026.

Teme dana 06.10.2026. ISKUPLJENJE NA POLJUDU? Velika podrška navijača - Vatreni večeras protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Dani Olmo oduševio - na tečnom hrvatskom otkrio zašto izdvaja od plaće za Vukovar. PADA NATJEČAJ? Ministar Šušnjar i dva arhitektonska tima pokušavaju srušiti natječaj za novi Maksimir. OPSADA SPLITA ZBOG MED9 Dronovi, uređaji za prisilno zaustavljanje, stotine policajaca čuvaju europske lidere! U Split stiže i Macron. FRANCUZI NA ULICAMA Palež i sukobi s policijom na ulicama Francuske - uz srednjoškolce roditelji, nastavnici i sindikati. UPUTE RODITELJIMA 60 tisuća djece primilo povučenu seriju BCG cjepiva, imamo upute liječnika roditeljima. NOVA EKOBOMBA? U Sisku umjesto termalne vode pronašli opasni otpad, gost glavni državni inspektor. NAJLJEPŠI MAGARAC Pedro osvojio prestižnu titulu najljepšeg istarskog magarca! Što on ima, a drugi nemaju?
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1:06:09
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas 05.10.2026.

Teme dana 05.10.2026. EKSKLUZIVNO UOČI ŠPANJOLSKE Sutra novi test na rasprodanom Poljudu za reprezentaciju i izbornika Bilića. Ekskluzivno za RTL Danas govore - bivši Vatreni - Darijo Srna i Joe Šimunić. Uživo iz Splita. ODRŽALI OBEĆANJE Na utakmicu u Split dolazi i bračni par iz Philadelphije kojeg su na vjenčanju iznenadili hrvatski navijači i pozvali ih na medeni mjesec u Hrvatsku. OTPAD NAPUŠTA LIKU Počelo uklanjanje neopasnog otpada iz Gospića i privremeno prekrivanje zakopanog. Prvi kamioni krenuli prema cementarama. FILIPOVIĆ UŠLA U PREDSJEDNIŠTVO Gotova izborna utrka u Bosni i Hercegovini. U predsjedništvo ulazi hrvatska predstavnica Darijana Filipović. Komšić razočaran, javio se i Plenković. Uživo iz Sarajeva Ana Mlinarić. ZDRAVSTVENA PRIJETNJA Kuga u Sibiru. 200 ljudi u izolaciji nakon što je mlada znanstvenica umrla od bakterija iz razbijene epruvete. U Hrvatskoj obustavljeno cjepivo protiv tuberkuloze za novorođenčad. SUMMIT "MED 9" U SPLITU Split od sutra najčuvaniji grad Europe. Sprema se blokada grada zbog summita Mediteranskih zemalja. Dolazi Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Layen.
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1:08:33
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 04.10.2026.

RTL Danas 04.10.2026.

Teme dana 04.10.2026. Hrvatska doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije Dirljiva priča s Hvara: spasio mu život pa postali najbolji prijatelji Napeti izbori u BiH RTL Dosje: Budućnost tribina Kako radi bečka spalionica? Maxu Verstappenu prva pobjeda ove F1 sezone
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53:38
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 03.10.2026.

RTL Danas 03.10.2026.

Teme dana 03.10.2026. IZBORI U BiH Tko će vladati Bosnom i Hercegovinom? Izbori u znaku etničkih napetosti i tehnoloških noviteta na biralištima. Uživo iz BIH. SOA ZAKAZALA!? Gdje su završila izvješća SOE o opasnom otpadu još prije 4 godine? Kod premijera i predsjednika nisu, a ni kod ministra Božinovića, koji govori za RTL DANAS. ANUŠIĆ PROZIVA VUČIĆA Anušić nastavlja prozivati Vučića. Znamo gdje je bio i što je radio 95.-te. POLITIČKA SUBOTA Političari iskoristili sunčanu subotu. Dijelili krumpire, hvalili se uspjesima, ali i trpjeli kritike građana. POPLAVE I PROSVJEDI Neviđena bujica u Španjolskoj! Poginula žena, u samo dva sata palo 140 litara kiše. Masovni prosvjedi zbog stambene krize. RTL SCENA U 20 SATI U RTL Sceni ekskluzivni razgovor sa Šortijem - planira li povratak na pozornicu. Glazbenica Lana Škrgatić otvorila nam vrata svog doma - u 46. godini čeka prvo dijete. Prvi pole position za Maxa Verstappena uoči Velike nagrade Bahreina.
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1:05:06
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 02.10.2026.

RTL Danas 02.10.2026.

Teme dana 02.10.2026. INFLACIJA UBRZAVA Inflacija u rujnu 4.7% Dobra vijest: od utorka ipak jeftinije gorivo. ČASTILA JAVNIM NOVCEM Nemoralan potez SDP-ove europarlamentarke - povela i častila prijatelj i članove obitelji u Strasbourgu. Predstavila ih kao stručnjake. NAORUŽAVANJE SRBIJE Ministar Anušić prozvao Srbiju i Vučića zbog gomilanja naoružanja! Premijer to nazvao šoping-manijom. KAOS U FRANCUSKOJ Kulminira nezadovoljstvo francuskih srednjoškolaca. Više od 2 tisuće uhićenih! Za RTL danas govori i Hrvatica iz žarišta nereda. OŠTRA PORUKA S JUGA Oštra poruka Torcide Plenkoviću - žele dva nova stadiona u Splitu - sve ostalo nazvali izdajom nacionalnih interesa. REKORDERI PO IZOSTANCIMA Dalmatinski srednjoškolci najčešće izostaju iz škole - Splitsko-dalmatinska županija rekorder. Vikend u znaku Velike Nagrade Bahreina. Održana dva treninga. Najbrži Verstappen i Leclerc.
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1:03:49
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 01.10.2026.

RTL Danas 01.10.2026.

Teme dana 01.10.2026. SOA UPOZORILA NA OTPAD Obavještajna služba godinama prije upozorila na ilegalni opasni otpad u Gospiću. NAJVEĆE ULAGANJE U HŽ Najveće ulaganje u hrvatske pruge u povijesti - Indijci moderniziraju i grade drugi trak dionice Dugo Selo - Novska. PROSVJEDI IZMAKNULI KONTROLI Prosvjedi učenika diljem Francuske - od paljenja škole do polijevanja ravnatelja benzinom - Uhićene stotine maloljetnika. TAJNE KOPAČKOG RITA Umjetnom inteligencijom analiziran Kopački rit - što otkrivaju milijuni minuta zvučnih zapisa? PREŽIVJELA SMRTNU KAZNU Žena u Tenesiju preživjela izvršenje smrtne kazne. I nakon dvije in-jekcije srce nastavilo kucati. LIGA NACIJA Iz hrvatskog tabora: kako se Vatreni u Rijeci pripremaju za reprezentaciju Engleske - zašto je portugalsku naprasno napustio Ronaldo?
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1:07:21
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 30.09.2026.

RTL Danas 30.09.2026.

Teme dana 30.09.2026. KRAJ ŠTRAJKA U ZAGREBU Tramvaji se vraćaju na pruge - odvozi se smeće. Sud zabranio štrajk - sindikati najavili žalbu, detalje iznose u RTL-u Danas Uživo. Gost i gradonačelnik Tomašević. BUDUĆNOST STADIONA Poljud se neće rušiti, a za Maksimir se traži novo rješenje - objavio premijer. RAD DORH-a U 2025. Glavni državni odvjetnik Saboru predstavio rad u prošloj godini - na udaru oporbe zbog ilegalnog opasnog otpada. KAD PREDATOR POKUCA ONLINE Roditelji, oprez. Stotine tisuća djece igra Roblox, a online predatori ih vrebaju. Platforma za RTL Danas odgovara kako štiti najmlađe. VATROGASCI VELIKOG SRCA Krenuo biciklom do Indije. Bez dokumenata i novca Englez spas pronašao u Svetom Đurđu. VATRENA KALKULACIJA Vatreni nakon poraza od svjetskih prvaka iz Španjolske stižu u Rijeku - kako protiv Engleske do pobjede? OD NIZOZEMSKE DO ZATVORA Ove godine 46 Nizozemaca uhićeno zbog krijumčarenja migranata! Jedan od njih za RTL otkriva kako je zbog oglasa završio iza rešetaka.
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1:05:14
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 29.09.2026.

RTL Danas 29.09.2026.

Teme dana 29.09.2026. ŠTRAJK SE NASTAVLJA Sud odbio ZET i Holding - ništa od privremene zabrane štrajka javnih službi u Zagrebu. Je li štrajk zakonit - sutra ključna odluka. FUNKCIONIRANJE GRADA U Zagrebu se gomila otpad, u prometu bila tek 2 tramvaja i dva autobusa. Uživo o daljnjem funkcioniranju grada - šef Holdinga. ŠEF DORH-a O ILEGALNOM OTPADU Svađa na saborskom odboru za pravosuđe oko otpada u Gospiću. Turudić otkrio: optužnica za ilegalni otpad u Lici stiže za dva tjedna. TRAKAVICA ZBOG STADIONA Plenković ne odustaje. Danas ponavlja - potreban je novi natječaj za Maksimir. OBRAT NA SUDU Studenac zasad izbjegao stečaj, ali milijunski dug ostaje. Koja je sudbina trgovačkog lanca i sedam tisuća zaposlenih? VATRENI NA SVJETSKE PRVAKE Nakon pobjede u Češkoj, Hrvatska ide na Španjolce koji 39 utakmica ne znaju za poraz. IGRA ILI OPASNOST? Sadržaj o samoozljeđivanju uznemirio roditelje. Stručnjaci upozoravaju na računalnu igricu koja u Hrvatskoj ima 300 tisuća korisnika.
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1:05:44
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 28.09.2026.

RTL Danas 28.09.2026.

Teme dana 27.09.2026. ŠTRAJK IDE DALJE Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Većina radnika gradskih službi u štrajku. Vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. SUTRA ODLUKA SUDA Sindikati ne odustaju od štrajka, Tomašević za RTL Danas: koliko dugo grad ovo može izdržati. O zakonitosti štrajka sutra odlučuje sud. IPAK NOVI NATJEČAJ? Plenković prvi put o projektu novog stadiona na Maksimiru. Poručio: treba vidjeti može li se natječaj poništiti. VUČIĆ PODNIO OSTAVKU Vučić podnio ostavku i napustio predsjedničku palaču. Želi opet u fotelju premijera. "ZLATNI" BRUCOŠI Prvi dan ponovno u klupama - pomama za programima na Sveučilištu za treću dob. FURIJA PRED VRATIMA Kako Hrvatska može ugroziti Španjolsku – za RTL Sport analizira bivši reprezentativac Mate Bilić.
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