RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 29.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 29.09.2026. Nastavlja se veliki štrajk u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Uprave Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv tri sindikata - objavit će sutra. Štrajk ZET-a i Holdinga se dakle nastavlja. Gradom Zagrebom prijepodne su vozila samo dva tramvaja, na linijama 11 i 17, te autobus 330 za Veliku Goricu. Dobra je vijest za građane što je autobusna linija 228 Borongaj - Rebro - Borongaj od danas u funkciji. Na današnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe ponovno se otvorilo pitanje nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nakon što je jučer ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio povlačenje odluke o sidrenim cijenama koje su trebale stupiti na snagu 1.-og listopada, danas je reagirao i ministar financija Tomislav Ćorić. Open AI otkazao je objavu novog modela umjetne inteligencije GPT 6.1 ASTRA koji je sposoban samostalno rješavati složenije zadatke. U Velikom Korenovu kod Bjelovara otvorene su najveće i najmodernije toplice u Hrvatskoj. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras je veliki ispit u Ligi nacija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska