RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 29.09.2026.

RTL Danas 19:00 2026 29.09.2026. 1076152 2026 Sezona: Sezona 26

Teme dana 29.09.2026. ŠTRAJK SE NASTAVLJA Sud odbio ZET i Holding - ništa od privremene zabrane štrajka javnih službi u Zagrebu. Je li štrajk zakonit - sutra ključna odluka. FUNKCIONIRANJE GRADA U Zagrebu se gomila otpad, u prometu bila tek 2 tramvaja i dva autobusa. Uživo o daljnjem funkcioniranju grada - šef Holdinga. ŠEF DORH-a O ILEGALNOM OTPADU Svađa na saborskom odboru za pravosuđe oko otpada u Gospiću. Turudić otkrio: optužnica za ilegalni otpad u Lici stiže za dva tjedna. TRAKAVICA ZBOG STADIONA Plenković ne odustaje. Danas ponavlja - potreban je novi natječaj za Maksimir. OBRAT NA SUDU Studenac zasad izbjegao stečaj, ali milijunski dug ostaje. Koja je sudbina trgovačkog lanca i sedam tisuća zaposlenih? VATRENI NA SVJETSKE PRVAKE Nakon pobjede u Češkoj, Hrvatska ide na Španjolce koji 39 utakmica ne znaju za poraz. IGRA ILI OPASNOST? Sadržaj o samoozljeđivanju uznemirio roditelje. Stručnjaci upozoravaju na računalnu igricu koja u Hrvatskoj ima 300 tisuća korisnika.

Država: Hrvatska

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