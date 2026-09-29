RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 29.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 29.09.2026. 1992 eura plaća je vozača autobusa u Zagrebu; provjerili smo kolika je u Parizu, Barceloni i Ljubljani. U pogonu je samo 20 kamiona Čistoće: bili smo u inspekciji po gradu koji je pun smeća. 33% za, 64% protiv. Zašto pada podrška građana štrajku? Gost: Krešo Macan. Studenac zatvara 170 trgovina. Trump promovira Sloveniju. Prva nova vrsta pingvina nakon 100 godina. Nakon isprike Slavena Bilića: je li ruka na srcu za vrijeme himne znak domoljublja ili znak pripadnosti jednoj stranci? Više nije predsjednik, sada je konobar. Luda kampanja Aleksandra Vučića.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska