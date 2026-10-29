RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 302. epizoda

RTL Danas 17.10.2026.

Teme dana 17.10.2026. TKO JE ODGOVORAN? Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova. Gošća RTL-a Danas - glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca. PROSVJEDI U HRVATSKOJ U Koprivnici novi prosvjed protiv megafarme Pilića. Mještani Pisarovine na nogama zbog smrada s njiva. PROSVJEDI U EUROPI Prosvjedi studenata u talijanskim gradovima protiv premijerke Meloni...Francuzi ustali protiv lošeg školstva i troškova života... PAPA NAPUSTIO BOLNICU Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji. STAN PUN MAČAKA U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri. FESTIVAL SVJETLA Dubrovnik zasjao u tisućama boja. Od Pila preko Straduna i Kneževa dvora, do Gundulićeve poljane i Peskarije. HAJDUKOVE MLADE NADE Hajdukovi bili tići Šimun Hrgović i Marin Šotiček oduševili protiv Ajaxa. Je li vrijeme za poziv Slavena Bilića? RTL SCENA Samo za RTL scenu govori majka triju kćeri i jedna od nekad najuspješnijih hrvatskih manekenki Ljupka Gojić Mikić.

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