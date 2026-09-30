RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 30.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 30.09.2026.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
10:31
RTL Danas 29.09.2026.
Teme dana 29.09.2026. Nastavlja se veliki štrajk u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Uprave Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv tri sindikata - objavit će sutra. Štrajk ZET-a i Holdinga se dakle nastavlja. Gradom Zagrebom prijepodne su vozila samo dva tramvaja, na linijama 11 i 17, te autobus 330 za Veliku Goricu. Dobra je vijest za građane što je autobusna linija 228 Borongaj - Rebro - Borongaj od danas u funkciji. Na današnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe ponovno se otvorilo pitanje nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nakon što je jučer ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio povlačenje odluke o sidrenim cijenama koje su trebale stupiti na snagu 1.-og listopada, danas je reagirao i ministar financija Tomislav Ćorić. Open AI otkazao je objavu novog modela umjetne inteligencije GPT 6.1 ASTRA koji je sposoban samostalno rješavati složenije zadatke. U Velikom Korenovu kod Bjelovara otvorene su najveće i najmodernije toplice u Hrvatskoj. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras je veliki ispit u Ligi nacija.
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14:23
RTL Danas 28.09.2026.
Teme dana 28.09.2026. Rano ujutro, u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju pa je tako 89 tramvaja ostalo u spremištu na Remizi. Zagrebačkim ulicama prijepodne su vozila tek dva tramvaja, kojima se pridružio jedan autobus. Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Od ponoći stižu nove cijene goriva. Ne stišavaju se reakcije na odabrani projekt novog maksimirskog stadiona. Nakon što su navijači poručili da NE mogu podržati odabrani projekt talijanskih arhitekata jer nije u skladu s njihovim zahtjevima za zatvorenim stadionom i spojenim tribinama - oglasio se i predsjednik Dinama. Održana je 21. Sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Donjem Miholjcu uoči koje je dodijeljeno 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura. Aleksandar Vučić više nije predsjednik Srbije. Dao je ostavku sinoć pred kamerama. Grčka nogometna reprezentacija šokirala je Njemačku u Augsburgu u susretu Lige nacija.
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12:58
RTL Danas 25.09.2026.
Teme dana 25.09.2026. Hladnokrvni ubojica maturanta u Drnišu Kristijan Aleksić osuđen je na najveću moguću kaznu od 40 godina zatvora. Nove nagodbe u aferi Sport i Glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, krivnju je priznalo još sedmero optuženih. Uhićen je poznati hrvatski poduzetnik Tomo Horvatinčić i to nakon što je INDEX objavio fotografiju kako vozi automobil ulicama grada Zagreba. U Vukovaru je obilježena 35-ta obljetnica bitke za Vukovar i osnivanja 204-te vukovarske brigade Hrvatske vojske. SDP je Hrvatskom saboru predao potpise 54 zastupnika za opoziv premijera i Vlade. Odlučeno je! Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak kreću u štrajk. Udruga Glas poduzetnika najavila je prosvjed zbog Vladinih mjera koje smatraju štetnima. Navode da su sidrene cijene kap koja je prelila čašu. Nižu se mahom negativne reakcije u javnosti na odabrano idejno rješenje za novi Dinamov stadion u Maksimiru. Zvona katedrale Notre-Dame odjekivala su Parizom u čast prvog službenog papina posjeta Francuskoj u gotovo 20 godina. Donald i Melania Trump priredili su svečanu večeru u Bijeloj kući za kineskog predsjednika i njegovu suprugu. Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima bi trebala stići u Prag, gdje sutra kreće u operaciju - Liga nacija. Max Verstappen bio je najbrži na posljednjem treningu uoči Velike nagrade Azerbajdžana koju pratite na RTL-u.
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10:20
RTL Danas 24.09.2026.
Teme dana 24.09.2026. Veliki požar izbio je tijekom noći u reciklažnom centru Metis u Kukuljanovu blizu Rijeke. Idejno rješenje za novi stadion Maksimir predstavljeno je u Društvu arhitekata Zagreb. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Iako najavljena za 10 sati, sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata - ipak nije održana. U noćašnjim ruskim napadima na Kijev dvije su osobe poginule, a osam ih je ozlijeđeno. Australija pokreće reviziju nakon što je agent OpenAI-ja hakirao vladinu internetsku stranicu. Američki savezni sudac naredio je predsjedniku Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući. Ponovno iz Hrvatske. Osobni asistenti traže veće plaće i uključivanje u reformu sustava osobne asistencije. Nakon prvog slobodnog treninga uoči Velike nagrade Azerbajdžana najbrži je bio Mercedesov George Russell.
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10:20
23.09.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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10:20
RTL Danas 23.09.2026.
Teme dana 23.09.2026. Međunarodno pravo - granica je između poretka i tiranije, poručio je noćas premijer Andrej Plenković u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Oštar je u UN-u bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji se obrušio na Trumpa, udaravši šakom po govornici. "Vrijeme leti, stvari postaju sve lošije. Kod nas su cijene izmakle kontroli" - poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na Liderovoj konferenciji u Zagrebu Dan velikih planova. U Gospiću su počeli radovi na prekrivanju 33 tisuće tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada. Prva obitelj preuzela je ključeve svog doma u sklopu stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca. Sedmero građana osvojilo je novčane nagrade u drugom kolu nagradne igre „Svaki račun se računa“. Knez Trpimir završio je u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat Kralj Ladislav u domu - odluka je to suca istrage Županijskog suda u Splitu za Afganistance koji su s tim imenima na krivotvorenim hrvatskim osobnim iskaznicama. Na splitskim Gripama otvoren je 9. Mediteranski festival knjige, uz Interliber jedno od najvećih književnih događanja u Hrvatskoj. Treći je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za utakmicu Lige nacija protiv Češke ove subote. Problemi uoči debija legendarnog Zinedina Zidana na klupi Francuske.
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13:28
22.09.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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10:54
RTL Danas 21.09.2026.
Teme dana 21.09.2026. Josipa Pleslić bivša Rimac priznala je krivnju i nagodila se u takozvanoj aferi po babi i stričevima. Kažnjena je s godinu dana i 8 mjeseci zatvora. Unatoč Vladinoj intervenciji, od sutra ćemo plaćati najskuplji dizel u povijesti. U Osijeku je održan sastanak o ličkom otpadu koji bi se trebao zbrinuti u našičkoj cementari. U 17 gradova diljem Hrvatske održavaju se prosvjedi pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nakon izbora u dvije savezne pokrajine Berlinu i Mecklenburgu – i katastrofalnih rezultata stranke CDU-u, glavno pitanje u Njemačkoj - treba li kancelar Merz otići. Putinova vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Rusiji. Od čuvanja granica do borbe protiv krijumčarenja – hrvatska Carinska služba već 35 godina čuva državnu blagajnu i sigurnost građana. Izbornik Slaven Bilić okupio je hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja uskoro kreće put Rujevice, gdje će se pripremati za utakmice Lige nacija. Nogometaši Dinama pobijedili su na Maksimiru Lokomotivu 3:2 u zadnjem susretu 8.-og kola domaćeg prvenstva, ali slavlje nije potpuno je će protiv Hajduka bez kapetana.
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10:33
18.09.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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14:50
RTL Danas 17.09.2026.
Teme dana 17.09.2026. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjaka zbog sumnje u spolnu zlouporabu djece mlađeg od 15 godina. Policija je objavila detalje jučerašnje teške prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na slučaj 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Gospiću, koji je bio glavna tema i saborskog aktualnog prijepodneva. RTL Danas prvi je donio i priču o ilegalnom otpadu u Otoku kod Vinkovaca. Europa i Kanada su zajedno jače- rekao je to kanadski premijer Mark Carney u govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu. Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u novom napadu Rusije na Ukrajinu. Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u diplomatskoj berbi kojoj je domaćin grad Jastrebarsko. U Hrvatsku je stigla najavljena promjena vremena, a snažno nevrijeme zahvatilo je Istru. Nakon velikog požara koji je zahvatio Brač, DVD Milna pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za nabavu opreme uništene tijekom borbe s vatrenom stihijom. Završena je obnova dviju zgrada kampusa Fakulteta elektronike i računarstva u Zagrebu. Nakon dvije godine radova i više od 70 milijuna uloženih eura. Povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja virovitičke vojarne otvoren je postav borbenog zrakoplova MiG-21. Blijeda predstava Modrih u Bukureštu. Odigrali su bez pogodaka protiv izraelskog prvaka Hapoela na otvaranju Europske lige. A hrvatski rukometni prvak bio je sinoć na korak do velikog iznenađenja u Ligi prvaka.
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12:27
RTL Danas 16.09.2026.
Teme dana 16.09.2026. Teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3. Upozoravamo da bi vas snimke mogle uznemiriti. Trogodišnji dječak koji je preksinoć teško opečen u požaru u stanu u Zadru gdje je ostavljen bez nadzora - i dalje je vitalno ugrožen, ali stabilan. Specijalni sud za Kosovo u Haagu proglasio je bivšeg kosovnog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom i osudio ga na 25 godina zatvora. Predsjednica Europske komisije Ursula podnijela je Europskom parlamentu izvještaj o stanju Unije i predstavila plan za snažniju i neovisniju Europu. Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu, poznatom zbog 'afere po babi i stričevima'. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je novu analizu vode iz javne vodo-opskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga. Nakon 20 godina obnovljen je hitni bolnički prijam KBC-a Zagreb. Otvorene su dvije obnovljene zgrade zagrebačkog Pravnog fakulteta koje su bile oštećene u potresu prije šest godina. U Vinkovcima nalet automobila na dječaka na električnom romobilu i to pred osnovnom školom. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Na neutralnom terenu u Bukureštu. Rijeka danas otvara svoju kup-sezonu. U šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostuje kod Vrbovca.
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14:49
RTL Danas 15.09.2026.
Teme dana 15.09.2026. Trogodišnji dječak teško je ozlijeđen u požaru stana u Zadru. U Šibeniku je noćas, u unajmljenom apartmanu ubijen 28-godišnji muškarac dok se 22-ogodišnja djevojka koja je bila s njim u društvu bori za život. Zastupnici su se vratili u saborske klupe - počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Na dnevnom je redu gotovo 150 točaka. U Raši se poslijepodne održava prosvjed protiv najavljenog zbrinjavanja dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Dobili smo i novi odgovor iz Državnog inspektorata vezan za nezakonito odlaganje otpada u Otoku kod Vinkovaca, što je otkrio RTL Danas, a Državno odvjetništvo je neslužbeno potvrdilo da će pokrenuti izvide. Borbeni zrakoplov NATO-a, malo iza ponoći, srušio je dron koji je ušao u zračni prostor Litve. Hrvatski franjevci obilježavaju 800 godina od smrti omiljenog sveca mnogih katolika - Franje Asiškog. Horor komedija Widow's Bay, najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy. Nogometaši Dinama sutra otvaraju Europsku ligu protiv izraelskog Hapoel Be'er Sheva.
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10:33
RTL Danas 14.09.2026.
Teme dana 14.09.2026. Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Oko Milne ostala je pustoš, a u grad su se vratili stanovnici i turisti. Učenik koji je napadnut nožem u petak bit će danas prebačen s intenzivne na odjel - izvjestili su iz KBC-a Zagreb. A povodom ilegalnih automobilskih okupljanja u Rijeci te na Krku i Pagu oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A na sjednici Vlade donesena je uredba kojom se regulira cijena goriva koje od sutra poskupljuje. Od sutra su i benzin i dizel i plavi dizel skuplji 6 centi. Danas se prvi put, na poziv premijera Plenkovića, prije Vlade sastao Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Ruski dron jučer je Udario u ukrajinski vlak koji je bio oko dva kilometra od ukrajinske granice s Poljskom. Kontroverza na Old Traffordu nakon pobjede Manchester Cityja u gradskom derbiju. City je slavio 1:0.
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11:19
RTL Danas 11.09.2026.
Teme dana 11.09.2026. Jutro u Zagrebu nije počelo dobro - učenik je oštrim predmetom u srednjoj Elektro-tehničkoj školi teško ozlijedio učenika prvog razreda i spremačicu. Nakon incidenta u školu su stigli predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u školu stiže i krizni tim, a psihološka pomoć učenicima i djelatnicima bit će Osigurana tijekom vikenda u školi. Na mjesto napada jutros je stigao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. U teškoj prometnoj nesreći dvoje poginulih. Tragedija se dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka između Velike Gorice i Zagreba. Jutros je nevrijeme izazvalo prometni kaos i potop u Splitu, voda je prodrla u mnoge objekte, pa i u KBC Split na Firulama. Oborine nisu stigle do Brača, gdje više od 15 sati traje borba vatrogasaca s velikim požarom. Tijekom noći evakuiran je manji broj stanovnika, a vatrogasci su uspjeli obraniti kuće u Ložišćima i Gornjim Bobovi-šćima. Prošlo je 25 godina od terorističkih napada 11. rujna 2001. u SAD-u. Oteti avioni Uništili su Svjetski trgovački centar te Usmrtili gotovo 3000 ljudi. Fantastična noć Martina Baturine u Ligi prvaka. A nakon Monce i Velike Nagrade Italije na kojoj je prije prije 5 dana čudo izveo Mercedesov Kimi Antoneli - Formula 1 je ovog vikenda u Madridu.
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10:42
RTL Danas 10.09.2026.
Teme dana 10.09.2026. U KBC-u Split jutros je preminula 58-godišnja žena, koja je teško ozlijeđena u velikom požaru u Omišu. Cijene električne energije za građane ostat će iste do kraja ožujka - odluka je to Vlade. Prvih 650 tona otpada iz Gospića bit će spaljeno u dvjema hrvatskim cementarama, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Osumnjičeni 40-godišnjak, koji je jučer u obiteljskoj kući u Slatini ubio svoju pet godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Turistička sezona obara rekorde. Prvi put u povijesti, Hrvatska bilježi više od 5 milijuna dolazaka turista u kolovozu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je, kako kaže, imao sjajan razgovor s Vladimirom Putinom te da ruski predsjednik želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. U Sloveniji je otvoreno izraelsko veleposlanstvo, zbog čega su prosvjedovale tisuće građana. Pet osoba poginulo je u požaru trajekta na Filipinima, a više od 80 vodi se kao nestalo. Nastavljeno je 1. kolo Lige prvaka, a u derbiju večeri Liverpool je s 2-1 svladao madridski Atletico. Jelena Ribakina postala je prva tenisačica svijeta nakon što je u četvrtfinalu US Opena.
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10:20
RTL Danas 09.09.2026.
Teme dana 09.09.2026. Sinoć oko 22 sata u Slatini 40-godišnji muškarac je ubio 35-godišnju ženu, majku četvero djece. USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Drugi dan zaredom na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić i umirovljeni sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu Predrag Dragičević ponovili su da se ne osjećaju krivima za koruptivni dogovor i međusobno pogodovanje. Poražavajući rezultati još jednog PISA istraživanja! Hrvatski učenici - ispodprosječni. Trgovinske napetosti između SAD-a i Kanade rastu. Do 15 tisuća eura za kupnju automobila velikim obiteljima. U Zagrebu je konačno otvoren dugoočekivani bazen Špansko. Trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su kasnili, a čekala se i uporabna dozvola. Jose Mourinho proslavio je prva tri boda u Ligi prvaka protiv svog bivšeg kluba -Intera iz Milana. U 3 i 30 ujutro - nakon 4 sata i 28 minuta tenisa završio je najduži meč u povijesti US Opena.
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10:23
RTL Danas 08.09.2026.
Teme dana 08.09.2026. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. A baš danas obilježava se 150.-a obljetnica organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. U ovom mu se postupku sudi zbog poticanja na ubojstvo i otmicu. Krvava noć u Kijevu. Nakon tri dana primirja, masovni ruski napad na glavni ukrajinski grad, pri čemu su poginule dvije osobe, a deset ih je ozlijeđeno. Danas je počela isplata uvećanih mirovina za kolovoz. Riječ je o povećanju od 5 cijelih 4 posto zbog redovitog usklađivanja mirovina. U Solinu se obilježava blagdan Male Gospe, zaštitnice grada i jedan od najvećih vjerskih događaja na ovom području. S prvih šest utakmica večeras počinje nova sezona nogometne Lige prvaka u kojoj Hrvatska drugu godinu zaredom nema predstavnika.
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13:12
RTL Danas 07.09.2026.
Teme dana 07.09.2026. Počela je nova školska godina za 296 tisuća i 500 osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. A 20 prvašića, odnosno stotinjak učenika osnovne škole u Donjem Dragonošcu nastavu će, umjesto u školi, pohađati u prostorijama vatrogasnog doma. U Beogradu je u tijeku pokop ratnog zločinca Ratka Mladića- na koji su stigle tisuće iz raznih dijelova Republike Srpske i Srbije. Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku AFD ostvarila je pobjedu na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt sa 44 posto glasova. Zbog požara koji bukte u Bosni i Hercegovini gotovo cijela Dalmacija je i dalje prekrivena oblakom dima i mirisom paljevine. A još uvijek se ne zna uzrok velikog požara u Omišu, koji je buknuo 13. kolovoza. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, rekao da su zatražena dodatna vještačenja, ali nije htio otkriti više informacija. Ministar unutarnjih poslova prisustvovao je obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko. U vojarni u Našicama održan je ispraćaj 18.-og kontingenta hrvatske vojske u NATO-vu misiju u Poljsku. Najveća svjetska parada cvijeća održana je u Nizozemskoj. Slaven Bilić objavio je svoj prvi popis nakon dolaska na klupu. Hajduk je uvjerljivo slavio s 4:0 protiv Rudeša sinoć u Velikoj Gorici i zasjeo je na vrhu ljestvice Supersport HNL-a.
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13:58
RTL Danas 04.09.2026.
Teme dana 04.09.2026. U Gospiću posljednje pripreme za sutrašnji prosvjed u Zagrebu: "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" zbog 37 tona ilegalno odbačenog između ostalog i opasnog otpada. Iako se danas na sudu u Zlataru očekivala presuda 40-godišnjem tokaru optuženom za prijetnje premijeru Plenkoviću, rasprava je odgođena. Vlada je donijela odluku o kupnji 18 južnokorejskih samohodnih lansera raketa s pripadajućim raketama. Nakon što je jučer tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića avionom vlade Srbije dopremljeno u Beograd - njegova obitelj iznijela je detalje pokopa i optužila liječnike u Haagu za nesavjesno liječenje i Mladićevo ubojstvo. Na javne pozive za ugradnju dizala i uređenje pročelja prijavilo se ukupno 596 zgrada, od čega 480 za dizala i 116 za pročelja. Dobre vijesti iz Nepala. Devet dana nakon katastrofe pronađene su dvije žive osobe u tunelu tamošnje hidroelektrane. Zagreb je dobio stalnu zračnu vezu s Kinom. Zrakoplov kineskog avioprijevoznika Air China sletio je u Zagreb. Na Poljudu je danas održana komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Drugi tenisač svijeta njemac Alexander Zverev plasirao se u treće kolo US Opena. U ovim trenucima završio je prvi slobodni trening uoči Velike nagrade Italije. Najbrži je bio Ferarijev Charles Leclerc.
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12:54
RTL Danas 03.09.2026.
Teme dana 03.09.2026. U nastavku suđenja u aferi "Po babi i stričevima", na sudu su se pojavila dva optuženika nekadašnji Plenkovićev ministar Josip Aladrović te bivši HDZ-ov gradonačelnik Županje, Damir Juzbašić. Dva su dana do velikog prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' koji će se održati u Zagrebu zbog 37 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit. Stotinu ilegalnih migranata otkriveno je kod Gradiške. A upravo zbog migranata - veliki prosvjedi diljem Španjolske. Iran je jutros raketama i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu. Baranja je domaćin 71-og Svjetskog natjecanja u oranju. Hollywoodskoj legendi Georgu Clooneyu na otvaranju 83. Venecijanskog filmskog festivala. Neobična akcija spašavanja u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Bivši igrač Hajduka, Španjolac Iker Almena službeno je novi igrač Dinama. Kraj za Dinu Prižmića i Donnu Vekić na Us Openu.
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14:24
RTL Danas 02.09.2026.
Teme dana 02.09.2026. Poznat je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, u glavnom gradu Like objavio je premijer Andrej Plenković. Sve bi trebalo biti prekriveno do sredine listopada. Sastanku se nisu odazvali predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom” koji organiziraju prosvjed. Međimurska policija s nadležnim državnim odvjetništvom provodi istragu vezano za smrt međimurskog poduzetnika Luke Palatinuše. Noćas oko 23 sata ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava inter- nacional. Uvjetnom kaznom od 15 dana zatvora kažnjen je 43-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhićen u Korenici jer je na društvenoj mreži veličao osuđenog srpskog ratnog zločinca Ratka Mladića, doznaje se u ličko-senjskoj policiji. U Banjoj Luci sinoć je, pak, održan sramotni skup povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu. Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila na glavnom željezničkom kolodvoru u njemačkom Augsburgu. Putnički vlak HŽ-a iskočio je jutros s tračnica na pružnom prijelazu u Đurđevcu. Sve ključne prometnice u Zagrebu bit će gotove do početka nastave, obećanje je to gradonačelnika Tomislava Tomaševića. "Mislim da ćemo jako dobro izgledati u Europi i HNL-u" poručio je po povratku na Maksimir novi-stari igrač Dinama - Luka Ivanušec. Alexander Zverev dramatičnim preokretom u pet setova svladao je talijana Lorenca Sonega i izborio drugo kolo US Opena.
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9:51
RTL Danas 01.09.2026.
Teme dana 01.09.2026. Inflacija u Hrvatskoj ponovno blago ubrzava, objavio je Državni zavod za statistiku. U kolovozu ona iznosi 4,1 posto u odnosu na isti mjesec lani. Požarište koji je jučer gotovo uništio karlovačku tvornicu boja i lakova Nova Chem još uvijek je pod povećanim nadzorom vatrogasaca. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Zagreb je jutros krenuo u hitno suzbijanje komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila. Nakon 30 godina osuđen je krivac za ubojstvo Tupaca Shakura. Još jedna zajednička akcija MUP-a i HGSS-a na Biokovu. U vrtićima diljem zemlje je oko 150 tisuća mališana, a za njih otprilike 30 tisuća danas je prvi dan. Na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva održava se Peti susret nastavnika STEM-a. + Nakon osam godina - Dominik Kotarski ponovno je na Maksimiru. U kasnim večernjim satima Dinamo je službeno potvrdio dolazak. Nogometaši Hajduka svladali su sinoć na Poljudu Lokomotivu 2:0 i upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Nakon kompletiranog drugog kola engleskog Premieršipa četiri momčadi ostale su stopostotne.
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11:36
RTL Danas 31.08.2026.
Teme dana 31.08.2026. Požar koji je noćas buknuo u Karlovcu u objektu tvrtke Nova KEM lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. Da gori u njihovoj blizini, Karlovčani su saznali jutros - nešto prije 8 sati zaprimili su na mobitelima upozorenje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK. Od srijede nove cijene goriva - pojeftinjuje dizel. Kapetan i sedmero članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, privedeni su kasno sinoć. Nova eskalacija na Bliskom istoku. Iran i SAD razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Veliki dan za 65 kadeta, koji su dobili prve časničke činove. U Andrijaševcima - prosvjed mještana zbog velikog poskupljenja odvoza smeća. U promet je puštena obilaznica Fužine. Večeras nas čekaju posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport hrvatske nogometne lige. Velika senzacija u prvom kolu US opena.
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