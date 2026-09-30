RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 273. epizoda

RTL Danas u 19:00 ,
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska