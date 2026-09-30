RTL Direkt - Sezona 26 - 156. epizoda

RTL Direkt 08.09.2026.

Teme dana 08.09.2026. Prepolovio se broj paketa koji stižu s Temua i Sheina. A stiže novi udar. Nakon 3 eura carine: svaki artikl poskupjet će još 2 eura. U Beču je u centru grada, u Hrvatskoj je dosad nitko nije htio. Traži se nova lokacija za spalionicu opasnog otpada. Upozorenje Ličanima: u svim bunarima i zdencima voda je onešišćena. S njom se ne smije ni tuširati ni zalijevati voće i povrće. Gotovo je ljeto. Stižu 15 stupnjeva manje temperature, superćelijske oluje, tuča, poplave. A nama u goste stiže klimatolog Branko Grisogono. Hoće li Europa kazniti Srbiju za veličanje ratnog zločinca? Tonino Picula za Direkt: koliko još crvenih crta Vučić treba prijeći? Srđan Mlađan na sudu gledao Dosje Jarak. Hrgović ne smije boksati 30 dana. Čovjek koji je izgubio razum, novi film o Musku. Nakon 457 godina: ispravljena nepravda: na novoj karti svijeta Europa je manja, Afrika znatno veća.

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