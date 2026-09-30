RTL Direkt - Sezona 26 - 156. epizoda

RTL Direkt ,
Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Autentično, drugačije, svježe, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje, a čine ga urednik Antonio Zavada, producentica Antonija Bradač, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović te Darinka Trgo i Rikardo Stojkovski.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska