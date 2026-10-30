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Stanje nacije ,

Sezona 26 Epizoda 16

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta. Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela. I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola.

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S26/E16
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  • Sezona 26

  • Sezona 5

  • Sezona 4

  • Sezona 3

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  • Sezona 1