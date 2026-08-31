RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 31.08.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 31.08.2026. U Karlovcu gorjela tvornica boja i lakova! Stigla upozorenja građanima. Zatvoreno popularno kupalište Foginovo. Omiš se oprašta od omiljenog vatrogasca, tragično preminulog u velikom požaru. Vučića upozorili zbog mogućeg pokopa Mladića u Srbiji - uživo o detaljima s bledskog foruma Ana Mlinarić. U Andrijaševcima prosvjed zbog skupljeg odvoza otpada. Emotivni oproštaj Rokasa Pukštasa od Hajduka.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska