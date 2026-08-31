RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 31.08.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 31.08.2026. Nakon smrti mladog poduzetnika na hitnoj u Čakovcu - RTL Danas otkriva novi slučaj! Pacijenta nakon pregleda poslali kući - od smrti ga spasio pregled kod privatnika. Veliki požar u tvornici boje i lakova u Karlovcu. Građani zaprimili na mobitele upozorenje. Zatvoreno kupanje u dvije rijeke - uživo s terena. Omiš se oprašta od omiljenog vatrogasca i sumještanina koji je podlegao ozljedama nakon velikog požara. Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila popeo se na sedam. Zagreb kreće u hitno zaprašivanje komaraca. Pobuna mještana u Andrijaševcima. Nakon uvođenja novog koncesionara odvoz, tvrde, poskupio za 400 posto. Velikan svjetskog nogometa Lionel Messi objavio kraj reprezentativne karijere.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska