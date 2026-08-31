RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 31.08.2026.

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Teme dana 31.08.2026. Na subotnji prosvjed za Liku pozivaju i lijevi i desni i Severina. A tko prosvjednike naziva antihrvatima i jugoslavenima? Mati Rimcu danas istekao rok za robotaksi. Je li sve propalo i hoće li morati vratiti 90 milijuna eura? U Srebrenici, gradu u kojem je naredio ubojstva 8000 muškaraca i dječaka, najavljeno okupljanje u čast Ratku Mladiću. MOLIM? Primio je 163 udarca i preživio nemoguće: kako je Filip Hrgović postao Rocky Balboa? Za Direkt komentira Stipe Drviš. Snoop Dogg nudi najbolji posao na svijetu: kušajte sladoled i zaradite 10 tisuća dolara mjesečno. Pripremite se na riku: razgovarali smo s čovjekom koji toliko dobro oponaša riku jelena da se i košute zabune. Ona je promijenila hrvatsku televiziju. On je s 97 godina punio dvorane. Umrli su Ksenija Urličić i Stjepan Jimmy Stanić.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska