3x5 by Voyo ,

7. epizoda

Nakon bolnog poraza o Miloša Janičića u Beogradu, Marko Bojković započinje novo poglavlje svoje karijere. U razgovoru s Borisom Jovičićem otkriva kako ga je taj poraz promijenio iz temelja, zašto je nestao s društvenih mreža i kako se sada, smireniji i zreliji, priprema za povratak u kavez na FNC 25 u Varaždinu — odlučan dokazati da je poraz bio najbolja stvar koja mu se mogla dogoditi.