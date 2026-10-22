3x5 by Voyo
3x5 by Voyo ,
Voditelj Boris Jovičić u novoj epizodi '3x5 by Voyo' odlazi u Dusseldorf te se nalazi s aktualnim prvakom lake kategorije Lomom-Alijem Eskievom koji se u FNC 34 Skopje bori protiv provokativnog Marka Bojkovića.Prikaži više
Sezona 13x5 by VoyoVoyo i sportski komentator Boris Jovičić vam donose ekskluzivne novosti iz svijeta borilačkih sportova.Žanr: PodcastDržava: Hrvatska
13:46
15. epizoda
Voditelj Boris Jovičić u novoj epizodi '3x5 by Voyo' odlazi u Dusseldorf te se nalazi s aktualnim prvakom lake kategorije Lomom-Alijem Eskievom koji se u FNC 34 Skopje bori protiv provokativnog Marka Bojkovića.
12:17
14. epizoda
U novoj epizodi gostuje Ivan Erslan, jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, uoči velikog FNC spektakla u Areni Zagreb.
11:55
12. epizoda
Nova epizoda 3x5 by Voyo podcasta dovodi FNC-ovog neporaženog prvaka Đanija Barbira.
13:49
11. epizoda
Matej Batinić o obrani titule: 'Iskoristit ću Nedohove mane u svoju korist' . U glavnoj borbi, FNC 29 Ljubljana Matej Batinić (21–5) brani FNC pojas u poluteškoj kategoriji protiv Jakob Nedoh (9–4). Nakon povratka u Zagrebu, Batinić želi nastaviti svoju dominaciju, dok Nedoh pred domaćom publikom lovi povijest kao prvi slovenski FNC prvak.
16:22
10. epizoda
Tiriel-Luka Abramović na FNC 28 u Slavonskom Brodu, bori se protiv iskusnog Argentinca Lucasa Alsine. Osmo rangirani teškaš ide po nokaut, nastavljajući niz mečeva koji završavaju prekidom. Otkriva kako teku intenzivne pripreme u Zagrebu uz tim sparing partnera i trenera. Govori i o svojim ambicijama u FNC-u, pristupu rangiranju i borbi za pojas. U intervjuu se prisjeća i skijaške karijere te objašnjava kako mu je upravo taj sport izgradio fizičku bazu i mentalitet za MMA.
18:29
9. epizoda
Fight Nation Championship (FNC), najveća regionalna MMA organizacija, otvara novo poglavlje u svojoj povijesti izlaskom na europsko tržište. Nakon što je rasprodala dvorane diljem Balkana, organizacija predvođena Draženom Forgačem stiže u Njemačku sa spektakularnim eventom FNC 27 u Münchenu, označavajući prvi veliki europski iskorak. U ekskluzivnom intervjuu, Forgač govori o strategiji širenja FNC-a, ambicioznim planovima za budućnost i putu od lokalne MMA scene do najvećih europskih arena.
11:24
8. epizoda
Nakon osvajanja bantam titule u Beogradu, Miljana Zdravkovića gledat ćemo na FNC 26 u Podgorici, 20. prosinca. Čeka ga najteži izazov dosad – opasni kanadski veteran Josh Hill, borac s 30 profesionalnih mečeva i iskustvom iz Bellatora i The Ultimate Fightera. U ekskluzivnom intervjuu, prvak otkriva kako teku pripreme, govori o prelasku iz KSW-a u FNC, svojoj seriji brutalnih prekida i ambicijama prema UFC-u.
25:25
7. epizoda
Nakon bolnog poraza o Miloša Janičića u Beogradu, Marko Bojković započinje novo poglavlje svoje karijere. U razgovoru s Borisom Jovičićem otkriva kako ga je taj poraz promijenio iz temelja, zašto je nestao s društvenih mreža i kako se sada, smireniji i zreliji, priprema za povratak u kavez na FNC 25 u Varaždinu — odlučan dokazati da je poraz bio najbolja stvar koja mu se mogla dogoditi.