Američki princ: JFK Jr. - najava

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Američki princ: JFK Jr. , American Prince: JFK Jr.

Najava Epizoda 0

Dokumentarna serija 'Američki princ: JFK Jr.' u tri epizode donosi priču o životu, nasljeđu i javnom imidžu Johna F. Kennedyja Jr., sina američkog predsjednika Johna F. Kennedyja i jedne od najpoznatijih ličnosti američkog društva. Kroz arhivske snimke, sjećanja i priče ljudi koji su ga poznavali, serija osvjetljava njegov životni put, od odrastanja pod budnim okom javnosti do stvaranja vlastitog identiteta izvan političke dinastije. Posebna pažnja posvećena je časopisu „George“, koji je JFK Jr. pokrenuo s idejom da politiku predstavi na drugačiji, moderniji i pristupačniji način. 'Američki princ: JFK Jr.' istražuje kako je njegov jedinstveni pristup spojio politiku, popularnu kulturu i svijet poznatih osoba, pretvarajući "George" u prepoznatljiv magazin svog vremena.

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