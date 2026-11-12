Napeta kriminalistička drama 'Američki ubojica' temeljena je na istinitoj priči o Jasonu Dereku Brownu, šarmantnom prevarantu koji živi luksuznim životom zahvaljujući prijevarama i lažima. Kada ga sustignu dugovi, odlučuje se na opasan zločin koji ga dovodi na FBI-jevu listu deset najtraženijih bjegunaca. Dok mu je za petama uporni agent Lance Leising, Jason nastavlja bježati od zakona i posljedica vlastitih odluka. Film 'Američki ubojica' redatelja Matthewa Gentilea donosi intrigantnu priču o pohlepi, obmanama i mračnoj strani američkog sna. Uz Toma Pelphreyja i Ryana Phillippea, glumačku postavu čine Idina Menzel, Jacki Weaver i Paul Schneider.

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